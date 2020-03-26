بأقل السعرات.. تعلمي طريقة عمل كيك مهلبية الفراولة

، وهي حلوى لذيذة وشهية للغاية ولا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، واليكم

وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ : 30 دقيقة

تكفي ل: 8 أشخاص





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علبة باوند كيك

3 بيض

100جرام زبدة

نصف كوب حليب





( مهلبية الفراولة )





نصف كيلو فراولة

كوب سكر

لتر حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب كريم شانتي بودر





طريقة عمل كيك مهلبية الفراولة





1- نتبع الطريقة المدونة على علبة الباوند كيك لتحضير الكيك





لعمل المهلبية





2- على البارد نذيب الحليب والنشا، والدقيق والكريم شانتي.





3- نضع عليها عصير الفراولة ، ونخلط جيدًا على النار حتى يثقل القوام ونضيفها على الكيك.





4- بعد أن يبرد وتترك في الثلاجة ساعتين، أو حتى تتماسك، ثم تقدم.





(ملحوظة)





5- نضع الفراولة قبلها بيوم، وعليها السكر في الثلاجة وتضرب في الخلاط قبل استخدمها مباشرة