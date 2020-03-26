بأقل السعرات.. تعلمي طريقة عمل كيك مهلبية الفراولة

لتقديم حلوى خفيفة ولذيذة، قامت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بتوضيح طريقة عمل كيك مهلبية الفراولة، وهي حلوى لذيذة وشهية للغاية ولا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، واليكم طريقة عمل كيك مهلبية الفراولة بالتفصيل..
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ : 30 دقيقة
تكفي ل: 8 أشخاص
ويمكن تحضير طريقة عمل كيك مهلبية الفراولة في وقت قياسي، حيث انها لا تحتاج الى الكثير من التكلفة، يالإضافة الى انه يمكن تقديمها في المناسبات، حيث انها حلوى خفيفة، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.
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طريقة عمل كيك مهلبية الفراولة
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علبة باوند كيك
3 بيض
100جرام زبدة
نصف كوب حليب
(مهلبية الفراولة)
نصف كيلو فراولة
كوب سكر
لتر حليب
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة دقيق
كوب كريم شانتي بودر
طريقة عمل كيك مهلبية الفراولة
1- نتبع الطريقة المدونة على علبة الباوند كيك لتحضير الكيك.
لعمل المهلبية
2- على البارد نذيب الحليب والنشا، والدقيق والكريم شانتي.
3- نضع عليها عصير الفراولة، ونخلط جيدًا على النار حتى يثقل القوام ونضيفها على الكيك.
4- بعد أن يبرد وتترك في الثلاجة ساعتين، أو حتى تتماسك، ثم تقدم.
(ملحوظة)
5- نضع الفراولة قبلها بيوم، وعليها السكر في الثلاجة وتضرب في الخلاط قبل استخدمها مباشرة