نجم تشليسي يكشف قرب رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري

كشف الإسباني بيدرو رودريجيز، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، عن إمكانية رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري.









وأكد نجم تشيلسي، فى تصريحات لـ صحيفة "ديلي ميل"، أنه سعيد للغاية لخروجه من الحجر الصحي عقب إصابة زميله بالفريق هودسون اودوي بـفيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يحدد مستقبله حتى الآن حيث إنه لا يعرف متى يعود للمران نظرا للتوقف الدوري الإنجليزي خوفا من تفشي وباء كورونا.









وأكمل "بيدرو"، أنه لن يتمكن من السفر ورؤية أولاده في إسبانيا، موضحا أن الفرصة أتيحت له ولكنه لم يستطع السفر.









وانضم نجم تشيلسي للفريق من برشلونة موسم 2015 حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل.