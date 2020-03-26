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تعرف على النصائح النفسية والمناعية للتعامل مع فيروس كورونا ..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 02:24 ص
عبد الهادى،هاشم بحرى
عبد الهادى،هاشم بحرى
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إبراهيم القادري
قال عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة ، إن الهلع والخوف الزائد والتشاؤم تؤثر سلبًا على الحالة النفسية خاصةً جهاز المناعة؛ لأن هناك اتصالًا كبيرًا بينهما.


وأضاف "عبد الهادى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بي سي"، أن الهلع به موصلات عصبية كثيرة جدا، مؤكدا أنها تهدم الجهاز المناعي ما يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية.


ومن جانبه، أوضح هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسي، أن المعرضين للعدوى هم من تكون حالتهم النفسية سيئة، وجهازهم المناعي ضعيف، ومن ثم تعرضهم للإصابة بالفيروس أسرع من غيرهم.


وتابع هاشم بحرى، أن الخوف يصيب الشخص عندما لا يعرف ما يصيبه ولا يراه، ومن ثم يسيطر عليه؛ وهذا ما يجعله أكثر عرضة للإصابة من غيره.


وطالب عبد الهادى مصباح، باتباع سبل الدفاع عن الجسم ولكن لا يصح أن يكون هناك دفاع دون هجوم، وعلى رأسها أن نقوم بسرعة الكشف عند ملاحظة أي أعراض لمعرفة ما سنقبل عليه. 

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