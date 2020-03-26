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فن

أكونت الخير.. حساب جديد لـ ريهام حجاج لمساعدة الفقراء ..شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 07:27 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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مصطفى كرم
أعلنت الفنانة ريهام حجاج، التكفل بعدد كبير من الأسر الفقيرة ومساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.


وقامت ريهام حجاج، بعمل إيميل آخر لها للتواصل فيه مع الأسر الفقيرة والمتضررين من فيروس كورونا المستجد، وطالبت متابعيها الفقراء بالتواصل معها للتكفل بهم خلال الفترة الحالية.


ونشرت ريهام حجاج صورة بحسابها الجديد وعلقت عليها "انا عملت الأكونت دا عشان المساعدات لإن حجم الرسايل مهول يا ريت اللي يبعت رسالة يكتب فيها المطلوب بالظبط و العنوان و رقم تليفون للتواصل... الأكونت دا معمول للناس اللي في اشد احتياج في الظروف الصعبة دي فياريت اللي مش محتاج ما يبعتش عشان ما يضيعش فرصة علي اللي في احتياج حقيقي  شكرا".

وتشارك ريهام حجاج في مسلسل" لما كنا صغيرين "من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وتم التعاقد حتى الآن مع نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي ومحمود حميدة الذي يعود للدراما 

المسلسل تنتجه شركة «أرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي الذي أكد أن بطل العمل سيكون مفاجأة بكل المقاييس، وسيكون أحد نجوم الصف الأول.
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