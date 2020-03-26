أسرار لا تعرفها عن الوسادة الهوائية

الوسادة الهوائية إحدى أهم خصائص وعوامل الأمن والسلامة في جميع الطرازات تحرص عليها شركات صناعة السيارات وتضعها ضمن أولوياتها، فأصبح يحيط بها الجدل من كل النواحي من قبل خبراء ورواد عالم السيارات.

ويرى البعض أنها وسيلة أمان هامة للنجاة من الحوادث الخطيرة التي تلحق بعض السيارات، والبعض الآخر يراها نقمة ترفع معدلات الخطر في وجه قائدي وركاب السيارات.

وتعد الوسادة الهوائية ذات أهمية كبيرة، فهي تعمل خلال مستشعرات وأجهزة ثابتة بجميع أنحاء السيارة، فعند استشعار هذه الأجهزة حالات التصادم؛ تعطي أوامر أوتوماتيكية لكمبيوتر السيارة لفتح الوسائد الهوائية.

ولكن هناك تساؤلات عدة عن الحالات التي تفتح فيها الوسائد، أبرزها "هل تفتح فقط في الحوادث الصغيرة أم الحوادث الكبيرة أم في كلتا الحالتين؟".

بينما يرى بعض الخبراء، أن هناك حوادث لا تستدعي فتح الوسائد الهوائية، وسيكون حزام الأمان كافيا وغالبا يحدث ذلك في سرعة 14 كيلو متر.

وأكد الخبراء، أن الحذر واجب من هذه الأداة، بداية من تجنب جلوس الأطفال في المقعد الأمامي حتى لا تتسبب لهم في أضرار جسيمة.



