كوريا الجنوبية تسجل 5 وفيات و104 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية اليوم، الخميس، تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 131 حالة.









ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الصحة، قولها "تم تسجيل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9241 حالة".









وأضافت "ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 4144 بعد شفاء 414 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية".









وتتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ20 ألفا.









وأعلنت أكثر من 450 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم منذ بدء انتشار الوباء، وفق إحصاء لـ"فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية أمس، الأربعاء.









وكشفت عن 450 ألفا و876 إصابة بينها 20 ألفا و647 وفاة في 182 بلدا ومنطقة، وخصوصا في الصين (81218 إصابة و3821 وفاة)، البؤرة الاولى للفيروس، وإيطاليا (74386 إصابة)، البلد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة وفيات وبلغت 7503 حالات.



