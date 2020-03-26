AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة الكويتية: شفاء 6 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:02 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
أ ش أ
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وسلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزارة الصحة المصرية قولها إنه تم خروج 15 حالة، الأربعاء، من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين تماما من الفيروس إلى 95 حالة حتى الأربعاء، من أصل الـ 113 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتا إلى وفاة مواطن مصري من محافظة المنوفية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 18 حالة

خبر سار من الكويت بشأن كورونا

حصيلة المتعافين 22 شخصا.. شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

الكويت تعلن شفاء 5 حالات من فيروس كورونا

تعافي 30 حالة من فيروس كورونا بالكويت

ترشيحاتنا

بكوميكس.. ياسمين عبد العزيز: هعمل tik tok وافضحكم.. شاهد

حكم تأخير الصلاة بسبب الجنابة.. اعرف الرأي الشرعي

ارتفاع مخيف لضحايا فيروس كورونا في بريطانيا

في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. قصة رحيلها المأساوية ورد فعل أحمد زكي

في ذكرى رحيل وداد حمدي.. قتلت مذبوحة بسبب مجوهرات فالصو

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟

مصاب بكورونا يبكي اثنين من زملائه قتلهما الفيروس أمام عينيه

توجيه تهمة إرهابي لشاب أمريكي بسبب كورونا.. شاهد ما فعله