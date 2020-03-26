الصحة الكويتية: شفاء 6 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة.





وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.





وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وسلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزارة الصحة المصرية قولها إنه تم خروج 15 حالة، الأربعاء، من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين تماما من الفيروس إلى 95 حالة حتى الأربعاء، من أصل الـ 113 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضحت أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتا إلى وفاة مواطن مصري من محافظة المنوفية.