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رياضة

هازارد يكشف سر خوفه من فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:41 ص
هازارد
هازارد
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محمد السعيد
كشف البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد، سر خوفه من فيروس كورونا المستجد.

وقال إيدين هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، لا أقول إنني لا يمكني الإصابة بفيروس كورونا، لكنني داخل منزلي، ولا يزورني أي شخص، وقلق قليلا مثل أي شخص بشأن التعرض للإصابة.

وأضاف هازارد: "أكثر ما أخشاه من فيروس كورونا هو طريقة انتقاله للآخرين، فهو الأمر الأكثر إثارة للقلق، أنا قلق على الأشخاص الأكثر ضعفا".

يذكر أن الاتحاد الإسباني، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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