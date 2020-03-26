AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هندوسية ارتاحتوا.. ندى موسى تثير الجدل بسبب حقيقة ديانتها

الخميس 26/مارس/2020 - 10:35 ص
ندى موسى
ندى موسى
Advertisements
آيه عاطف
أثارت الفنانة ندى موسى، جدلًا كبيرًا حول حقيقة ديانتها، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على "فيسبوك"، تحدثت من خلاله عن الحيوانات الأليفة وعدم نقلها عدوى فيروس كورونا.

وظهر في خلفية الفيديو مصحف بجانبه قلادة صليب، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل في التعليقات باحثين عن تفسير لوجود الاثنين معًا في الوقت ذاته.

بينما رفضت ندى موسى الكشف عن حقيقة الأمر، واكتفت بالتعليق على الفيديو بشكل ساخر قائلة: "سبتو كل حاجة وبتتكلمو في الصليب والمصحف.. هندوسية ارتاحتو".

ويبدو أن ندى موسى، احتفظت بالمصحف وبقلادة الصليب في الوقت ذاته كدليل على الوحدة الوطنية واحترامها لكل الاديان، لكنها لم تفسر حقيقة الأمر بشكل قاطع.

هندوسية ارتاحتوا.. ندى موسى تثير الجدل بسبب حقيقة ديانتها
هندوسية ارتاحتوا.. ندى موسى تثير الجدل بسبب حقيقة ديانتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نحن هنود وليس لنا دين.. شاروخان يكشف أسرارًا مثيرة عن ديانته وأبنائه

كفارة الحلف على المصحف كذبا؟ رأيان للفقهاء والإفتاء تحسم الحكم

شاهد ما شفش حاجة.. دار الإفتاء توضح حكم الدين

ما حكم حنث اليمين على المصحف؟.. أمين الفتوى: عليك بعملين وكفارة

حنث اليمين أكثر من مرة كفارته واحدة أم عدة كفارات؟.. دار الإفتاء توضح

ماترميش حيوانك الأليف لأنه محتاجلك ومعتمد عليك.. ندى موسى توجه رسالة لمتابعيها

ترشيحاتنا

للوقاية من كورونا.. يهودي متطرف يستعين بالقرآن الكريم داخل متجره.. فيديو

80 ألف إصابة كورونا فى إسرائيل.. توقعات بكارثة بسبب الفيروس القاتل

توجيه تهمة إرهابي لشاب أمريكي بسبب كورونا.. شاهد ما فعله

وزير التعليم: انتظروا اليوم قرارات جديدة للتيسير على الطلاب في الظروف الحالية

5 أدعية تحميك من كورونا

مشنوقًا في شقته.. انتحار منتج فني بسبب الديون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهاتف ؟ جمال شعبان يجيب

مهند التركي يهرب بسبب وباء كورونا.. صور

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن