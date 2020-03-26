هندوسية ارتاحتوا.. ندى موسى تثير الجدل بسبب حقيقة ديانتها

شاركت جمهورها مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على "فيسبوك"، تحدثت من خلاله عن الحيوانات الأليفة وعدم نقلها عدوى فيروس كورونا. أثارت الفنانة ندى موسى ، جدلًا كبيرًا حول حقيقة ديانتها، بعدما





وظهر في خلفية الفيديو مصحف بجانبه قلادة صليب، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل في التعليقات باحثين عن تفسير لوجود الاثنين معًا في الوقت ذاته.





هندوسية ارتاحتو". بينما رفضت ندى موسى الكشف عن حقيقة الأمر، واكتفت بالتعليق على الفيديو بشكل ساخر قائلة: "سبتو كل حاجة وبتتكلمو في الصليب والمصحف..





ويبدو أن ندى موسى ، احتفظت بالمصحف وبقلادة الصليب في الوقت ذاته كدليل على الوحدة الوطنية واحترامها لكل الاديان، لكنها لم تفسر حقيقة الأمر بشكل قاطع.



