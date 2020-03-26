AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي يعقد اجتماعا طارئا لبحث تطورات مرحلة الحظر وما بعدها

الخميس 26/مارس/2020 - 10:23 ص
نادي الانتاج الحربى
نادي الانتاج الحربى
Advertisements
محمد رشاد
يعقد مسئولو نادي الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر ومختار مختار المدير الفنى لفريق الكرة وخالد مهدى مدير الكرة، اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع تصور للمرحلة المقبلة بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار تعليق النشاط الكروى لمدة أسبوعين آخرين لمواجهة تفشى فيروس كورونا القاتل.

وفى وقت سابق، حرص الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار على الاطمنئان على لاعبيه الأجانب المتواجدين في القاهرة في ظل الأجواء الصعبة التي يمر بها العالم في الأيام الأخيرة ، وقام مختار مختار المدير الفني للفريق ومحمد عبد الله المدرب العام بإجراء الاتصالات الهاتفية باللاعبين وتذليل أي عقبات تواجههم.

ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي.

وعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى ومختار مختار المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى وخالد مهدى مدير الكرة، اجتماعا، أسفر عن قرار تعليق النشاط الرياضى بالإنتاج الحربى لمدة أسبوعين تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتجميد الأنشطة الرياضية لمواجهة تفشى فيروس كورونا القاتل.

وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تأجلت مباراته مع نادى مصر لسوء الأحوال الجوية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، وفى وقت سابق، عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم فيها من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدورى بحثًا عن النجاة من دوامة الهبوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود باستاد السلام

تشكيل الإنتاج الحربي وحرس الحدود قبل موقعة السلام

الإنتاج الحربى ينهي صفقته الثانية في الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع عفيفي

الإنتاج الحربي يحصل على خدمات صانع ألعاب بتروجيت لمدة 3 مواسم ونصف

تعرف على قائمة فريقي الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي للقاء الغد

الإنتاج يعود للتدريبات ظهر اليوم بملعب السلام استعدادا للقاء نادى مصر بالدوري

ترشيحاتنا

والله مكنتش أقصد.. التحفظ على السائق المتسبب في حادث الدائري الإقليمي في الجيزة

تباعدت المسافات.. مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن محمود الخطيب

مهند التركي يهرب بسبب وباء كورونا.. صور

السيسى يطمئن المواطنين: سنعبر كل هذه اللحظات العصيبة.. فيديو

تريند الفن.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل بعد العثور على جثة في منزلها.. انتحار منتج فني

أسعار الذهب اليوم 26-3-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهاتف ؟ جمال شعبان يجيب

مهند التركي يهرب بسبب وباء كورونا.. صور

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن