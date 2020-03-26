طبيب أمريكي يوضح حقيقة مؤلمة عن كورونا





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" أن خبيرا أمريكيا يدعى أنتوني فاوتشي ، وهو مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية ، وأشار إلى ضرورة إيجاد لقاح بسرعة لعلاج فيروس كورونا .





أوضح الخبير الأمريكي ، أن الولايات المتحدة برغم التطور العلمي الذي وصلت له ، لم تتمكن حتى الآن من إيجاد المصل المعالج لكورونا و حذر من التسليم بأن كورونا هو فيروس بسيط بمجرد حلول الصيف سينتهي أمره ، وأشار إلى أنه فيروس متحور سيعود مجددا في الشتاء .





أوضح انتوني أن الفيروس بالفعل ينتشر في الدول ذات الطقس البارد بعض الشيئ ، و تأخر ظهوره في المناطق الحارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة و ذلك يشير إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يبطئ حركته ولكن ليس معناه أنه يقضي عليه نهائيا .





و حذر الطبيب من استمرار كورونا في الطقس البارد في العام المقبل وأشار إلى ضرورة إيجاد المصل الذي يحمي العالم من خطره .

يسعى أطباء و علماء العالم اليوم الحصول على المصل الذي سينقذ العالم من وباء الكورونا في ظل انتشاره السريع في كل دول العالم ، و لكن لم تنجح أي محاولة حتى الآن للوصول إلى اللقاح .