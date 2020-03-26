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منوعات

طبيب أمريكي يوضح حقيقة مؤلمة عن كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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مريم صليب
يسعى أطباء و علماء العالم اليوم الحصول على  المصل الذي سينقذ العالم من وباء الكورونا في ظل انتشاره السريع في كل دول العالم ، و لكن لم تنجح أي محاولة حتى الآن للوصول إلى اللقاح . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" أن خبيرا أمريكيا يدعى  أنتوني فاوتشي ، وهو مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية ، وأشار إلى ضرورة إيجاد لقاح بسرعة لعلاج فيروس كورونا . 

أوضح الخبير الأمريكي ، أن الولايات المتحدة برغم التطور العلمي الذي وصلت له ، لم تتمكن حتى الآن من إيجاد المصل المعالج لكورونا و حذر من التسليم بأن كورونا هو فيروس بسيط بمجرد حلول الصيف سينتهي أمره ،  وأشار إلى أنه  فيروس متحور سيعود مجددا في الشتاء . 

أوضح انتوني أن الفيروس بالفعل ينتشر في الدول ذات الطقس البارد بعض الشيئ ، و تأخر ظهوره في المناطق الحارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة و ذلك يشير إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يبطئ حركته ولكن ليس معناه أنه يقضي عليه نهائيا . 

و حذر الطبيب من استمرار كورونا في الطقس البارد في العام المقبل وأشار إلى ضرورة إيجاد المصل الذي يحمي العالم من خطره . 
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