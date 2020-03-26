هبدأ بنفسي ومش هطلع من البيت.. رنا سماحة توجه رسالى إلى جمهورها

شاركت الفنانة الشابة رنا سماحة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وحرصت رنا على توجيه رسالة إلى جمهورها من خلال تعليق على الصورة لتحثهم على تحمل المسؤولية والبقاء في المنزل لحين الانتهاء من أزمة كورونا حيث قالت: "هبدأ بنفسي ومش هطلع من البيت لحد ما تعدي الأزمه عشان احمي نفسي واحمي عيلتي".





وانتهت المطربة رنا سماحة، من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، ومن ضمنه "عندى الجرأة"، "100 مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان فخرانى، وتوزيع حازم سعيد، والثانية "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام.





وكانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية "فيني وجع"، وهى من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.







