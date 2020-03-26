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أخبار العالم

سلطنة عمان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:07 م
سلطنة عمان تعلن ارتفاع
سلطنة عمان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 109 حالات؛ ؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس، الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 99 حالة منذ ظهوره في البلاد

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت، الثلاثاء، تعليق رحلات الطيران الدولي والداخلي باستثناء نقل البضائع اعتبارا من الأحد المقبل.

وفي وقت سابق، قررت اللجنة العليا فى سلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا المستجد إتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التى من شأنها تقويض حركة انتقال وانتشار الفيروس المستجد كوفيد-19، ومن بين هذه القرارات وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التى تصدر خارج السلطنة.
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