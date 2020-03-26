قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "رن قوه تشيانغ" اليوم الخميس إن خبراء طبيين من الجيش الصيني يكثفون البحث عن دواء ولقاح وتتبع مصدر فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" لمساعدة البلاد في معركتها ضد الفيروس.



