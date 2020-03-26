اختيار عالم مصري عضوًا باللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن صدور قرار المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باختيار الدكتور بهاء درويش أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنيا عضو مجلس أخلاقيات البحث العلمي في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعضوية اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا.





وتمتد عضوية اللجنة أربع سنوات وتتكون اللجنة من 36 عضوًا من الخبراء المستقلين حول العالم.





واستحدثت منظمة اليونسكو هذه اللجنة منذ عام 1993 والتي تختص بمتابعة التطور في مجال علوم الحياة وتطبيقاتها من أجل مراعاة أن يتوافق هذا التطور مع حقوق وكرامة وحرية الإنسان .





وقدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تهنئته إلي الدكتور بهاء درويش علي انضمامه إلي عضوية هذه اللجنة، وأشار إلي أنه من المهم جدا وجود أكاديمي مصري متميز داخل هذه اللجنة والتي لها دور كبير مع التطور السريع في مجال علوم الحياة والعلوم البيولوجية بصفة خاصة وظهور تقنيات جديدة قادرة علي إحداث تغيير في شكل الحياة مثل تطبيقات تحرير الجينوم والاستنساخ وغيرها، ما يتطلب وضع كود أخلاقي تلتزم به دول العالم لمنع الأمور من الخروج عن السيطرة.





وأضاف صقر أن وجود أحد أعضاء مجلس أخلاقيات البحث العلمي في عضوية هذه اللجنة من شأنه أن يثري عمل المجلس كما يتيح للمجلس الفرصة أن يكون فاعلا في المناقشات الدولية وما يصدر عن هذه اللجنة من توصيات.