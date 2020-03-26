شاهد.. مبادرات شبابية للمشاركة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا

من منطلق المشاركة الإيجابية للشباب في الحفاظ على المواطنين وبلادهم أطلق العديد من الشباب في مختلف المحافظات مبادرات لتشجيع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حيث شارك العديد من الشباب في حملات التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت العامة والخاصة.





أكد اللواء محمود شعراوي، علي دعم الوزارة لكافة المبادرات الشبابية والمجتمعية لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد والتي يطلقها بعض الشباب بالمحافظات، وقال شعراوي إنه وجه المحافظين بأهمية التعاون مع تلك المبادرات التي انطلقت مؤخرًا في القري والمدن والأحياء وتوجيه القيادات المحلية بتسهيل عملها في إطار الاشتراطات والضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص التوعية الصحية والتعقيم والتطهير.





وأكد شعراوي أهمية تكاتف جميع أبناء الشعب المصري سواء من الشباب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في كافة محافظات الجمهورية لدعم ومساندة جهود الدولة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا وخاصة توفير أدوات التعقيم والمطهرات، وشدد وزير التنمية المحلية علي أن مواجهة خطر فيروس كورونا تستدعي وجود مبادرات مساهمات من كافة ابناء المجتمع وتضافر جهود الجميع للمواجهة.





وأوضح شعراوي أن الوزارة تلقت خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الاتصالات لبعض المجموعات الشبابية بالمحافظات وعلي رأسها المجلس الوطني للشباب وشباب مبادرة " ملتزمون يا وطن " ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية والتي تعمل بعدد من المحافظات لتعقيم وتطهير الشوارع في القري والمدن والأحياء في المساجد والمدارس وماكينات البنوك وتوزيع بوسترات توعية المواطنين بمخاطر الفيروس.





ولفت إلى أن هذه المبادرات انطلقت في العديد من المحافظات ومن بينها الشرقية والبحيرة والجيزة ويسعي بعضها أيضا إلي رصد أي مخالفات في الأسواق خاصة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو أدوات التعقيم والتطهير وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.





وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه أجرى المحافظين ونوابهم جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ القرارات حظر التجول والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنهم محافظوا بنى سويف والغربية وبور سعيد والقاهرة والمنيا والسويس والمنوفية.





وأشارت الوزارة إلى أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن البدء فى تشغيل الخط الساخن رقم 114 على غرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955 وذلك للرد عليها إلكترونيًا بعد توقف العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.