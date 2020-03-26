شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية تكشف حقيقة غلق سوق العبور..فيديو

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن السوق يشهد استقرارا وزيادة في المنتجات من السلع وخاصة الخضراوات والفاكهة، لافتا إلي أن مايتردد حول إغلاق سوق العبورماهو إلا شائعات، متابعا"إحنا شغالين 24 ساعة".









وأضاف "النجيب"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن قرار الإغلاق وحظر التنقل لا يشمل الخضار والفاكهة، مناشدًا المواطنين بعدم التخزين أو التكالب على السلع وتخزينها والاكتفاء بشراء الاحتياجات اليومية فقط، مشيرا إلي ووجود عدد من السيارات الملاكي قاموا بشراء شكائر من الليمون، موضحا "هيعملوا إيه بالليمون ده كله، بلاش نصنع أزمة".









وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، ضرورة وقوف التجار بجانب بلدهم والمواطن المصري في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا،قائلا "أي مكسب زائل والمكسب الوحيد هو البلد"، لافتا إلي أن الخضار والفاكهة يساهم في رفع وتقوية جهاز المناعة لمقاومة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أسعار الخضروات والفاكهة في متناول الجميع.





وأشار، إلي أن سعر كيلو الطماطم بسوق العبور لا يزيد عن جنيهين ونصف، والبطاطس من 2.5-3 جنيهات، والبصل بـ 3.5 جنيه، والليمون10 جنيهات للكيلو، واليوسفي من 3إلى 3.5 جنيه، والبرتقال من 4إلي 7 جنيهات، والموز بـ 6.5إلي7 جنيهًا.