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توك شو

4 مشروبات ساخنة وطبق سلطة تقوي جهاز المناعة لمواجهة كورونا ..فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:38 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن تقوية المناعة مرتبط بتناول الأطعمة المفيدة مثل الخضراوات ذات الألوان المختلفة.

وأضاف مجدي نزيه، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "كلما زادت نسبة الألوان في الأغذية والخضراوات والفاكهة زاد ذلك من تقوية الجهاز المناعي".


وأوضح مجدي نزيه "اللون الأبيض في الثوم والبصل واللون الأصفر في الليمون والخس واللون الأخضر في الخضراوات الورقية، تساهم في تقوية المناعة".


وأكد مجدي نزيه أن "طبق السلطة الخضراء خماسي الألوان مسؤول عن تقوية جهاز المناعة بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا".

وتابع مجدي نزيه "استخدام المرمرية والقرفة والينسون النجمة والكركم كـ مشروبات ساخنة تسهم في تقوية جهاز المناعة بشكل كبير من أجل مواجهة فيروس كورونا".

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