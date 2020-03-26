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السيسى يؤكد حرص مصر على تقديم الدعم المالي لمكافحة كورونا بقارة أفريقيا

الخميس 26/مارس/2020 - 05:25 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أسامة علي

أفادت فضائية أكسترا نيوز فى خبر عاجل، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم المالي لمواجهة فيروس كورونا داخل أفريقيا.


وقالت "اكسترا نيوز" خلال الخبر، إن الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تقديم الدعم المالي لإنشاء صندوق دعم جهود مكافحة فيروس كورونا بأفريقيا.


وكانت أفادت فضائية أكسترا نيوز فى خبر عاجل لها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لدول مجموعة الـ 20 بشأن الديون.


وقالت "اكسترا نيوز" فى خلال الخبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه مبادرة لدول مجموعة الـ 20 لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية. 


كما أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر مع أعضاء هيئة الاتحاد الأفريقى.


وقالت القناة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى  شارك فى مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال مع أعضاء هيئة الاتحاد الأفريقي.

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