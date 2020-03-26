أخبار التوك شو.. اقعدوا في البيت لمنع ظهور حالات جديدة.. مجدى يعقوب يوجه رسالة للمصريين.. وزير الشباب: قوافل أونلاين لدعم التعليم عن بعد..الأحذية تنقل كورونا.. هاني الناظر يحذر من وصفات السوشيال ميديا

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن لدينا أولوية كبيرة للنهوض بالشباب وأنشطتهم الرياضية التى تؤثر على صحتهم، منوهًا إلى أن قرار الكاف بتأجيل المنافسات القارية مناسب بعد وقف النشاطات فى الفترة الحالية.





وأضاف الدكتور أشرف صبحى، من خلال لقائه الخاص ببرنامج " صباحك مصرى " المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " اليوم الخميس، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا أن الدور المجتعى مهم بمشاركة اللاعبين بتقديم مساعدات مالية للقرى الأكثر فقرًا.