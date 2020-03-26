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توك شو

أخبار التوك شو.. اقعدوا في البيت لمنع ظهور حالات جديدة.. مجدى يعقوب يوجه رسالة للمصريين.. وزير الشباب: قوافل أونلاين لدعم التعليم عن بعد..الأحذية تنقل كورونا.. هاني الناظر يحذر من وصفات السوشيال ميديا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:10 م
القنوات الفضائية
القنوات الفضائية
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اسراء صبري
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

اقعدوا في البيت لمنع ظهور حالات جديدة.. مجدى يعقوب يوجه رسالة للمصريين

قال الدكتور مجدي يعقوب، خلال رسالته للمصريين، "أنا خايف جدا أن المرض ينتشر زي ما حصل في الدول الأخرى"، مضيفاَ أن " الفيروس لو انتشر وهو أمر متوقع سيكون هناك وفيات كثيرة".

وأشار الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى إلى أننا "سنفقد أفراد من أصحابنا، وأمهاتنا، وأولادنا.. وهو أمر محزن".

وناشد المصريين أن يتعاونوا مع الدولة في تنفيذ الإجراءات الوقائية، منوهًا إلى أن: "من المهم أن نسمع النصائح من الجهات المعروفة، ولا نلتفت للشائعات".

وزير الشباب: قوافل أونلاين لدعم التعليم عن بعد

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن لدينا أولوية كبيرة للنهوض بالشباب وأنشطتهم الرياضية التى تؤثر على صحتهم، منوهًا إلى أن قرار الكاف بتأجيل المنافسات القارية مناسب بعد وقف النشاطات فى الفترة الحالية.

وأضاف  الدكتور أشرف صبحى، من خلال لقائه الخاص ببرنامج " صباحك مصرى " المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " اليوم الخميس، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا أن الدور المجتعى مهم بمشاركة اللاعبين بتقديم مساعدات مالية للقرى الأكثر فقرًا.


الأحذية ناقلة لـ كورونا.. هاني الناظر يحذر من وصفات السوشيال ميديا
 
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن استخدام الكور يجب أن يقتصر على تنظيف الأسطح وأرضيات المطبخ والحمام فقط، لافتا إلى أن الكلور يجب أن يستخدم بمقدار معين حتى لا يُسبب الحروق.

وشدد هانى الناظر، أثناء مداختلة الهاتفية على برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، على عدم استخدام الكلور في تطهير الجسم والملابس، لأنه يؤدي إلى حدوث حالات احتراق.

أفادت فضائية أكسترا نيوز فى خبر عاجل لها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لدول مجموعة الـ 20 بشأن الديون.

وقالت "اكسترا نيوز" فى خلال الخبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه مبادرة لدول مجموعة الـ 20 لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية.

رؤساء مجموعة العشرين يؤكدون التزامهم بالتصدى لـ فيروس كورونا

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها بتأكيد قادة مجموعة العشرين إلتزامهم بالعمل بشكل موحد فى مواجهة فيروس كورونا .

وأكد قادة مجموعة العشرين  بأن أولوياتهم التتصدى لآثار كورونا صحيأ ، اقتصاديأ ، إجتماعيأ
عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرأ  عرض طرق تغلب الصين على فيرو كورونا ..

ووفقأ  للتقرير فإن الصين نجحت فى التغلب على فيروس كورونا  بتطبيق إجراءات حجر صحى صارمة  فقد أوقفت السلطات الصينية وسائل النقل العام  بالإضافة لغلقها المصانع والمحال والشركات الصينية . 

كما أغلقت الصين المدارس ، الجامعات ، المسارح ، ودور السينما  ، وكافة أماكن التجمعات بالإضافة لبناء مستشفيات ميدانية خلال أيام  ، وفرض غرامات على من لم يلتزم بإجراءات العزل وحتى عدم ارتداء الكمامات الطبية .

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اقعدوا في البيت لمنع ظهور حالات جديدة.. مجدى يعقوب يوجه رسالة للمصريين

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