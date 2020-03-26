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سداد الديون.. الرئيس السيسى يوجه مبادرة لدول مجموعة الـ 20 بشأن افريفيا

الخميس 26/مارس/2020 - 05:20 م
الالرئيس عبد الفتاح
الالرئيس عبد الفتاح السيسى
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أسامة علي

أفادت فضائية أكسترا نيوز فى خبر عاجل لها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لدول مجموعة الـ 20 بشأن الديون.


وقالت "اكسترا نيوز" فى خلال الخبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه مبادرة لدول مجموعة الـ 20 لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية.


وكانت أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر مع أعضاء هيئة الاتحاد الأفريقى.


وقالت "اكسترا نيوز" خلال الخبر إن الرئيس عبد الفتاح السيسى  شارك فى مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال مع أعضاء هيئة الاتحاد الأفريقي.


وسنوافيكم بباقى التفاصيل فور ورودها.

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