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وزير الشباب: قوافل أونلاين لدعم التعليم عن بعد

الخميس 26/مارس/2020 - 04:42 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن لدينا أولوية كبيرة للنهوض بالشباب وأنشطتهم الرياضية التى تؤثر على صحتهم، منوهًا إلى أن قرار الكاف بتأجيل المنافسات القارية مناسب بعد وقف النشاطات فى الفترة الحالية.

وأضاف  الدكتور أشرف صبحى، من خلال لقائه الخاص ببرنامج " صباحك مصرى " المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " اليوم الخميس، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا أن الدور المجتعى مهم بمشاركة اللاعبين بتقديم مساعدات مالية للقرى الأكثر فقرًا.

وأشار وزير الشباب و الرياضة إلى أن تخفيض عدد العاملين والكشف من خلال القياس الحرارى والتعقيم مهم جدا لمكافحة الفيروس.

وتابع  وزير الشباب والرياضة،  أن التعليم عن بعد ظهر فى العالم الغربى بالتسعينات، ولفت إلى أننا الآن نتحدث عن ظروف اضطرارية تمر بها البلاد.

وأكد أن بوابة مصر للشباب والرياضة تفتح أبواب راديو الشباب والرياضة واليوتيوب والعديد من الأنشطة المختلفة التى تساهم فى عملية التعليم عن بعد، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف لعمل قوافل تعليمية تجوب المحافظات، مؤكدًا أننا نمتلك أكبر المدرسين والمستشارين فى الثانوية العامة ومع الوضع الافتراضى الحالى قمنا بعمل قوافل أونلاين. 
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