وزير الشباب: قوافل أونلاين لدعم التعليم عن بعد

ولفت إلى أننا الآن نتحدث عن ظروف اضطرارية تمر بها البلاد.

أن التعليم عن بعد ظهر فى العالم الغربى بالتسعينات،

وأكد أن بوابة مصر للشباب والرياضة تفتح

راديو الشباب

والعديد من

التى تساهم فى عملية التعليم عن بعد، مشيرا إلى أنه تم التعاون

مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف لعمل قوافل تعليمية تجوب المحافظات، مؤكدًا أننا نمتلك أكبر المدرسين والمستشارين فى الثانوية العامة ومع الوضع الافتراضى الحالى قمنا بعمل قوافل أونلاين

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