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أخبار العالم

دراما سياسية كورونية في إسرائيل.. جانتس رئيسا للكنيست وشريكا لنتنياهو في الحكومة

الخميس 26/مارس/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تعيين زعيم حزب حوسن ليسرائيل، والزعيم السابق لتحالف كاحول لفان، بيني غانتس، رئيسا للبرلمان.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد حصل غانتس على دعم حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وكافة أعضاء كتلة اليمين.

وحصل جانتس على 58 صوتا من كتلة اليمين بالإضافة إلى 15 مقعدا من أعضاء حزبه "حوسن ليسرائيل"، وأصوات حزب جيشر، ليكون اجمالي من حصل عليه هو 74 صوتا من إجمالي 120 صوتا بالكنيست.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إن جانتس يواصل جهودة السياسية لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو وكتلة اليمين.

وبحسب الأنباء الأولية سوف يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة عام ونصف، ويعقبه جانتس في العام والنصف التاليين.

يأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، حيث تم تسجيل 2666 حالة إصابة و8 وفيات، ومطالبات بضرورة تشكيل حكومة وحدة من أجل مواجهة الفيروس.

وكانت يائير لابيد وموشيه بوجي يعالون قد تقدما بطلب إلى الكنيست لحل تحالف كاحول لفان على أن يصبح اسم التحالف يضم حزبي تلم ويش عتيد، فيما ينفصل بيني غانتس عن التحالف تحت اسم حزبه الأصلي "حوسن ليسرائيل".

وذكرت صحيفة هاارتس أن اختيار جانتس لرئاسة الكنيست جاءت بدعم من تحالف اليمين، فيما قاطعت أحزاب يش عتيد والعمل ويسرائيل بيتينو، جلسة التصويت، وعارضه حزب ميرتس والقائمة المشتركة.
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