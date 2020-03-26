غرفة الجيزة التجارية تعلن تأييدها للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، تأييدها دعمها لكافة الإجراءات التي تنفذها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وأعلن عادل ناصر، رئيس الغرفة، ترحيبه الكامل بهذه القرارات التي من شأنها التخفيف من الأضرار والخسائر والحفاظ علي صحة وسلامة المصريين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك التزام كامل من تجار الجيزة ومنتسبي الغرفة من أصحاب الأنشطة ومؤدي الخدمة بقرارات غلق المحلات من الساعة الخامسة وحتي صباح اليوم التالي والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت والالتزام بمواعيد حظر التجوال من الساعة الـ7 مساء حتي الـ6 صباحًا ولمدة أسبوعين.





وكشف "ناصر"، أنه تزامنًا مع قرار الحظر بدأت الغرفة التجارية في اتخاذ خطوات جديدة تضاف إلى خطواتها الاحترازية الحالية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدى توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا.





أضاف "رئيس الغرفة"، أنه تقرر التيسير علي أصحاب الأنشطة المستثناة من قرارات الغلق والمستمرة في عملها وإعطائها خطابات من الغرفة التجارية بالجيزة لمن يرغب وإعطاء تصاريح للعاملين في هذه الأنشطة لمساعدة العاملين بها علي التحرك والانتقال وقت الحظر وهذه الأنشطة هي المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومصانع الأدوية ومحطات الوقود وأي أنشطة أخرى تعمل خلال فترة الحظر وأن يتقدم أصحابها بكشوف عن أسماء العاملين وصور بطاقات الرقم القومي والمهنة حتي يمكن للغرفة مخاطبة الجهات المختصة لإصدار تصاريح لمساعدة العاملين بها علي التحرك خلال فترة الحظر.





وأعلن "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية"، أنه تم تحويل الغرفة إلى غرفة عمليات لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تطرأ علي السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الأسواق وايضا الإعلان عن أي أماكن تحتاج إلى إمدادات من السلع إن وجد.