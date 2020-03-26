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محافظات

استثناء لهؤلاء.. ما هي المحلات التي يسمح لها بالعمل الجمعة والسبت

الخميس 26/مارس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بشأن يومي الجمعة والسبت ، استثناء المطاعم من قرار الغلق الكامل للمحال التجارية والحرفية ومايماثلها من المحال العامة ،بحيث يسمح للمطاعم ( المطاعم الصغيرة مثل: الفول والفلافل والوجبات الخفيفة  ) بتقديم الوجبات تيك واي ،بينما المطاعم التي بها صالات لتقديم الطعام يتم تقديم الوجبات عن طريق خدمات التوصيل للمنازل (دليفري) ، على أن يتم الالتزام بالغلق الكامل في مواعيد الغلق المقررة في تمام الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا. 

جاء ذلك في ضوء توجيهات رئاسة مجلس الوزراء للتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم ، في الخدمات والاحتياجات الأساسية.


 كما تؤكد المحافظة على أنه سيتم مراجعة وتقييم الموقف من حيث التزام أصحاب المطاعم والمواطنين بهذه القرارات ، مع التشديد عل أنه في حالة مخالفة مضمون هذه القرارات ، فسيتم تنفيذ الغلق الادراي والتشميع  للمطاعم المخالفة ، مع التشديد أيضا أنه لن يسمح لخدمات التوصيل المنزلي في مواعيد حظر التجوال ، باستثناء حالتين فقط  وهما توصيل الأدوية ،والبقالة  وأنه سيتم التأكد من ذلك عن طريق مأموري الضبط القضائي. 

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كما قرر المحافظ استثناء محلات السلع الغذائية ( محلات بيع الخضار والفاكهة ) من الغلق يومي الجمعة والسبت ، حتى الساعة 5 مساء إلى 6 صباحا ، بجانب ما تم استثناؤه في قرار مجلس الوزراء وهم : المخابز والصيدليات ومحلات البقالة. 

وأهاب "مجددا "محافظ بني سويف بالمواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعايات احتمالية العدوى بفيروس كورونا ، مؤكدا على وعي المواطن السويفي بأهمية هذه الاجراءات الاحترازية الهامة. 

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