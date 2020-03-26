مكافآت كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يقدم هدية للعاملين بالمستشفيات

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة منح العاملين بقطاع المستشفيات " مثبتين ، موقتين ، منتدبين ، ومتعاقدين " مكافأة قدرها 1000 جنيه ومنح العاملين بقطاع التعليم " مثبتين ، موقتين ، منتدبين " مكافأة قدرها 750 جنيها موجها الشكر لجميع منسوبى القطاع الطبى بالجامعة وذلك تثمينا للدور الفاعل الذى يقوم به العاملون فى تلك الفترة الزمنية الصعبة و تقديرًا لجهودهم المبذولة و دورهم الفعال في مواجهة تداعيات فيروس كورونا و رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة.
ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب و الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و مديري المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة وجميع الأطقم الطبية و هيئة التمريض و الصيادلة و العاملين بكافة فئاتهم من إداريين و فنيين و أمن إدارى و فندقة لحرصهم الشديد على التواجد المستمر و تنفيذ خطة الدولة لاتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووافق على منح المشتغلين بالأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات مكافأة مالية قدرها 500 جنيه نظرا للجهد المبذول وتواجدهم بالعمل ساعات اضافية لإنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية وذلك نظرا لما قام به العاملون من جهود متميزة في سبيل إنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية ولحثهم أيضا على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة واعلاء شأنها بين الجامعات المصرية.
كما قرر منح الهيئة المعاونة " المعيدين والمدرسين المساعدين " بالجامعة مكافأة قدرها 750 جنيها، نظرًا لما قام به المعيدين والمدرسين المساعدين من جهود متميزة في العملية التعليمية و إنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية ولحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة وإعلاء شأنها بين الجامعات المصرية.