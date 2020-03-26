مكافآت كورونا.. رئيس جامعة المنصورة يقدم هدية للعاملين بالمستشفيات

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة منح العاملين بقطاع المستشفيات " مثبتين ، موقتين ، منتدبين ، ومتعاقدين " مكافأة قدرها 1000 جنيه ومنح العاملين بقطاع التعليم " مثبتين ، موقتين ، منتدبين " مكافأة قدرها 750 جنيها موجها الشكر لجميع منسوبى القطاع الطبى بالجامعة وذلك تثمينا للدور الفاعل الذى يقوم به العاملون فى تلك الفترة الزمنية الصعبة و تقديرًا لجهودهم المبذولة و دورهم الفعال في مواجهة تداعيات فيروس كورونا و رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة.





ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب و الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و مديري المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة وجميع الأطقم الطبية و هيئة التمريض و الصيادلة و العاملين بكافة فئاتهم من إداريين و فنيين و أمن إدارى و فندقة لحرصهم الشديد على التواجد المستمر و تنفيذ خطة الدولة لاتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.



