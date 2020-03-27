قائمة تطبيقات التسوق الإلكتروني في الإمارات ترتفع إلى 44 متجرا

أظهرت آخر التحديثات التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات على قائمة المتاجر الإلكترونية التي تقدم خدماتها للمستهلكين في دولة الإمارات تضاعف عددها بعدما بلغت 44 متجرا إلكترونيا مقارنة مع 22 متجرا، وذلك في أعقاب إنتشار فيروس كورونا المستجد.





ويتضح من القائمة المحدثة شمول تطبيقات لخدمات جديدة يمكن للمستهلكين شراء احتياجاتهم، منها صيدليات ومحلات بيع المياه إضافة إلى خدمات التسوق الإلكتروني التي تقدمها التعاونيات في مختلف إمارات الدولة وبقالات ومحلات بيع اللحوم والإسماك والخضروات والفواكه والأغذية الطازجة.





وضمت القائمة الجديدة التطبيقات الخاصة بالعديد من التعاونيات ومنها " الإمارات التعاونية " وجمعية الشارقة التعاونية وتعاونية الاتحاد وجمعية دبي التعاونية للصيادين بجانب متجر نون ومسافي للمياه وماي دبي وغيرها من المتاجر الأخرى .





ومن المنتظر أن يسهم نشر هيئة تنظيم الاتصالات لأسماء المزيد من تطبيقات المتاجر في زيادة حركة الشراء الالكتروني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رفع قيمة التجارة الإلكترونية في الدولة خلال العام 2020.





وتتمثل أهمية التجارة الإلكترونية بشكل عام في العديد من المزايا ومنها استمرارية البيع على مدار الساعة مما يعني قدرة المستهلك الحصول على احتياجاته في أي وقت وذلك فضلا عن اختصار مثل هذه الخدمات للوقت والجهد الذي يتطلبه التسوق التقليدي.





وتؤكد دراسة أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد أن التجارة الإلكترونية ومن ضمنها التسوق عبر التطبيقات يمكن الأفراد من إتمام أعمالهم من المنزل مما يقلل من الازدحام سواء في حركة المرور أو في مراكز التسوق كما هو عليه الوضع في حالة التسوق التقليدي.



