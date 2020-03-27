AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قائمة تطبيقات التسوق الإلكتروني في الإمارات ترتفع إلى 44 متجرا

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
أظهرت آخر التحديثات التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات على قائمة المتاجر الإلكترونية التي تقدم خدماتها للمستهلكين في دولة الإمارات تضاعف عددها بعدما بلغت 44 متجرا إلكترونيا مقارنة مع 22 متجرا، وذلك في أعقاب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتضح من القائمة المحدثة شمول تطبيقات لخدمات جديدة يمكن للمستهلكين شراء احتياجاتهم، منها صيدليات ومحلات بيع المياه إضافة إلى خدمات التسوق الإلكتروني التي تقدمها التعاونيات في مختلف إمارات الدولة وبقالات ومحلات بيع اللحوم والإسماك والخضروات والفواكه والأغذية الطازجة.

وضمت القائمة الجديدة التطبيقات الخاصة بالعديد من التعاونيات ومنها " الإمارات التعاونية " وجمعية الشارقة التعاونية وتعاونية الاتحاد وجمعية دبي التعاونية للصيادين بجانب متجر نون ومسافي للمياه وماي دبي وغيرها من المتاجر الأخرى .

ومن المنتظر أن يسهم نشر هيئة تنظيم الاتصالات لأسماء المزيد من تطبيقات المتاجر في زيادة حركة الشراء الالكتروني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رفع قيمة التجارة الإلكترونية في الدولة خلال العام 2020.

وتتمثل أهمية التجارة الإلكترونية بشكل عام في العديد من المزايا ومنها استمرارية البيع على مدار الساعة مما يعني قدرة المستهلك الحصول على احتياجاته في أي وقت وذلك فضلا عن اختصار مثل هذه الخدمات للوقت والجهد الذي يتطلبه التسوق التقليدي.

وتؤكد دراسة أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد أن التجارة الإلكترونية ومن ضمنها التسوق عبر التطبيقات يمكن الأفراد من إتمام أعمالهم من المنزل مما يقلل من الازدحام سواء في حركة المرور أو في مراكز التسوق كما هو عليه الوضع في حالة التسوق التقليدي.

يشار إلى أن الإمارات تعد السوق الأكثر تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي كذلك السوق الأسرع في التجارة الإلكترونية، ويعتبر انتشار الإنترنت إلى جانب توفر البنية التحتية الرقمية المتقدمة وزيادة الشرائح العمرية الشابة التي تعتمد على التكنولوجيا عبر الهواتف الذكية من العوامل الداعمة لنمو هذا النوع من التجارة في الدولة خلال الفترة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمازون تخطط لمساعدة العملاء على الشراء من المتاجر بمجرد التلويح باليد

لائحة التجارة الكويتية تثير أزمة للصيادين.. والمواطن الضحية

محمد وحيد: المستقبل للتجارة الإلكترونية.. والمتأخرون عنها يضحون بفرص ذهبية

Apple تعيد تطبيقا للبريد الإلكتروني إلى متجر ماك بعد دعوى قضائية

الإمارات تغلق مراكز التسوق والأسواق المفتوحة بسبب كورونا

1700 جولة لوزارة التجارة السعودية للتأكد من خدمات المستهلكين

ترشيحاتنا

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا ضد كورونا وسوف نهزمه

كيف سيتم حماية طلاب الثانوية العامة من كورونا في لجان الامتحانات ؟ .. وزير التعليم يرد

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

آخر كلام .. وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الثانوية العامة: في موعدها بلجان مؤمنة صحيا

قرارات مهمة تحسم مصير امتحانات الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل