عبير صبري: اللى عاوز تبان صدقته يصور الشيك ويتبرع لـ تحيا مصر

ونشرت عبير صبري عبر صفحتها على موقع انستجرام قائلة: نقف مع بعض وقت الأزمة لكل قادر او اللي عاوز يشارك بأقل حاجه يقدر عليها لأننا سوا ياما عدينا الصعب يا مصريين. قال رسول الله عليه افضل صلاه وسلام قال داو مرضاكم بالصدقه ..كلم صندوق تحيا مصر على 15118.وأضافت: اللى عاوز يتبرع بصدقة مخفية أو عايز تبان صدقته يبقى يصور الشيك مش مشكلة بس يتبرع لصندوق تحيا مصر، ده الجهة المضمونة الرسمية.

تأسس صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الإجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس سي والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب





وتم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.



