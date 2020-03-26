عبير صبري: اللى عاوز تبان صدقته يصور الشيك ويتبرع لـ تحيا مصر

طالبت الفنانة عبير صبري التبرع لصالح صندوق تحيا مصر نظرا لما يقدمه من خدمات لمتضررى فيروس كورونا.
ونشرت عبير صبري عبر صفحتها على موقع انستجرام قائلة: نقف مع بعض وقت الأزمة لكل قادر او اللي عاوز يشارك بأقل حاجه يقدر عليها لأننا سوا ياما عدينا الصعب يا مصريين. قال رسول الله عليه افضل صلاه وسلام قال داو مرضاكم بالصدقه ..كلم صندوق تحيا مصر على 15118.
وأضافت: اللى عاوز يتبرع بصدقة مخفية أو عايز تبان صدقته يبقى يصور الشيك مش مشكلة بس يتبرع لصندوق تحيا مصر، ده الجهة المضمونة الرسمية.
وأضافت: اللى عاوز يتبرع بصدقة مخفية أو عايز تبان صدقته يبقى يصور الشيك مش مشكلة بس يتبرع لصندوق تحيا مصر، ده الجهة المضمونة الرسمية.
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نقف مع بعض وقت الأزمة لكل قادر او اللي عاوز يشارك بأقل حاجه يقدر عليها لأننا سوا ياما عدينا الصعب يا مصريين. قال رسول الله عليه افضل صلاه وسلام قال داو مرضاكم بالصدقه .. الفلوس دي يساعدو بيها اللي بيشتغل باليوميه او شراء وتجهيز مستشفبات ميدانيه واجهزه تنفس تحسبا لانتشار المرضي بكورونا ..في اماكن كتير خاصه بالازمه الحاليه كلم صندوق تحيا مصر على 15118 #AA#ماشاء_الله #abeersabry