عبير صبري: اللى عاوز تبان صدقته يصور الشيك ويتبرع لـ تحيا مصر

نقف مع بعض وقت الأزمة لكل قادر او اللي عاوز يشارك بأقل حاجه يقدر عليها لأننا سوا ياما عدينا الصعب يا مصريين. قال رسول الله عليه افضل صلاه وسلام قال داو مرضاكم بالصدقه .. الفلوس دي يساعدو بيها اللي بيشتغل باليوميه او شراء وتجهيز مستشفبات ميدانيه واجهزه تنفس تحسبا لانتشار المرضي بكورونا ..في اماكن كتير خاصه بالازمه الحاليه كلم صندوق تحيا مصر على 15118 #AA#ماشاء_الله #abeersabry