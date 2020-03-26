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توك شو

"التعليم" توضح موقفها من رد مصروفات الترم الثاني بالمدارس الخاصة.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 10:54 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إننا لن نتحدث في مسألة مصروفات الترم الثاني للمدارس الخاصة قبل حلول الصيف لأن لدينا مشاكل أهم .


وأضاف " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، أن محتوي المنهج ما بعد ١٥ مارس بالنسبة لكل السنوات التعليمية سيتم إضافته للعام المقبل .


وأكد " وزير التربية والتعليم " أنه سيتم تطبيق المنهج في الصف الاول الجامعي ما تم تأجيله في الثانوية العامة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي.


وتابع ": سيتم تطبيق قانون الغش علي كل من يحاول غش البحث المطلوب للانتقال للصف التالي".
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