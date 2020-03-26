شوقي: مالغيناش الوحدات الاخيرة من مناهج الاعدادية .. وسنخفي تفاصيل المشروعات البحثية حتى 2 أبريل منعا للمتاجرة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) في مصر يبلغ مليونا و 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. أكد الدكتور طارق شوقيوالتعليم الفني ، أن اجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) في مصر يبلغ مليونا و 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقال شوقي: هذا الرقم ضخم جدا، ولهذا قررت الدولة عدم تعريض هذا العدد من الطلاب في هذه السن الصغيرة الى امتحانات داخل اللجان ، في ظل ظروف فيروس كورونا.





وأضاف : أن المحتوى الدراسي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية المناهج التي تم تدريسها من اول الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس فقط.





وقال وزير التربية والتعليم : إنه سيتم تقييم الطلاب هذا العام بدون امتحانات تقليدية في اللجان ، ولكن سيتم التقييم وفقا لمجموع الفصل الدراسي الاول بالاضافة لنجاح الطالب في مشروع بحثي خاص سيعلن تفاصيله يوم 2 ابريل ، وسيكون النجاح في هذا المشروع شرطًا للحصول على الدرجة المطلوبة في الفصل الدراسي الثاني.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة متعمدة عدم اعلان تفاصيل المشروع البحثي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية قبل يوم 2 ابريل 2020 ، حتى لا يحاول البعض المتاجرة بها وبيعها لأولياء الامور بمبالغ طائلة ، "احنا مش عايزين ده يحصل "





وأضاف أن المشروع البحثي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية مهم جدا ، وقال الوزير : "اللي مش هايعمله هايدخل دور تاني" ولن ينتقل للصف الدراسي التالي.



