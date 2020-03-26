AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شوقي: مالغيناش الوحدات الاخيرة من مناهج الاعدادية .. وسنخفي تفاصيل المشروعات البحثية حتى 2 أبريل منعا للمتاجرة

الخميس 26/مارس/2020 - 11:09 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) في مصر يبلغ مليونا و 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
وقال شوقي: هذا الرقم ضخم جدا، ولهذا قررت الدولة عدم تعريض هذا العدد من الطلاب في هذه السن الصغيرة  الى امتحانات داخل اللجان ، في ظل ظروف فيروس كورونا.

وأضاف : أن المحتوى الدراسي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية المناهج التي تم تدريسها من اول الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس فقط.

وقال وزير التربية والتعليم : إنه سيتم تقييم الطلاب هذا العام بدون امتحانات تقليدية في اللجان ، ولكن سيتم التقييم وفقا لمجموع الفصل الدراسي الاول بالاضافة لنجاح الطالب في مشروع بحثي خاص سيعلن تفاصيله يوم 2 ابريل ، وسيكون النجاح في هذا المشروع شرطًا للحصول على الدرجة المطلوبة في الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة متعمدة عدم اعلان تفاصيل المشروع البحثي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية قبل يوم 2 ابريل 2020 ، حتى لا يحاول البعض المتاجرة بها وبيعها لأولياء الامور بمبالغ طائلة ،  "احنا مش عايزين ده يحصل "

وأضاف أن المشروع البحثي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية مهم جدا ، وقال الوزير : "اللي مش هايعمله هايدخل دور تاني" ولن ينتقل للصف الدراسي التالي.

وقال وزير التربية والتعليم : احنا مالغيناش الوحدة الاخيرة زي ما البعض هايفهم كلامنا ، ولكننا نؤكد أن طلاب الشهادة الاعدادية هذا العام سيستكملون دراسة هذه الوحدة العام الدراسي القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم القاهرة يزف بشرى سارة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. تفاصيل

5 معلومات تحسم مصير طلاب الإعدادية مع وجود شبح كورونا

التعليم تنفي إلغاء أي وحدات من مناهج الترم الثاني .. وتؤكد : امتحانات الاعدادية في موعدها .. وقرار جديد بشأن المواد الغير مضافة للمجموع

7 شائعات عن وزارة التعليم في 3 أيام .. اعرف حقيقتها الآن

وزير التعليم يحسم جدل وشائعات امتحانات الشهادات بـ9 تصريحات

قبل إعلان قرارات التعليم الجديدة اليوم.. اعرف ماذا دار في الكواليس من مناقشات ومقترحات؟

ترشيحاتنا

علاوة خاصة وحافز إضافي.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرارات مهمة تحسم مصير امتحانات الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات

وزير التربية والتعليم: امتحان تجريبى لـ أولى ثانوى فقط وليس ثانية ثانوى

تعرف على مصير طلاب المدارس الدولية من قرارات الوزير اليوم

أخيرا.. فرنسا توافق على استخدام "الكلوروكين" لعلاج فيروس كورونا

الوزراء يوافق على قانون مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول