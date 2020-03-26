وزير التعليم : لن نحاسب طلاب النقل والشهادات على مناهج ما بعد 15 مارس هذا العام

وقال وزير التربية والتعليم : قررنا ان يكون المحتوى الذي سيكون الطالب مسئول عنه في صفوف النقل و الشهادات العامة (سواء المطلوب منهم مشروع او من سيؤدي الامتحان) هو ما تم تدريسه بالفعل حتى 15 مارس





وأضاف وزير التربية والتعليم : لن نحاسب على المحتوى الذي كان من المقرر أن يدرس من بعد 15 مارس 2020

يأتي ذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليا



