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تعليم

وزير التعليم : لن نحاسب طلاب النقل والشهادات على مناهج ما بعد 15 مارس هذا العام

الخميس 26/مارس/2020 - 09:21 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ قليل ، بيانا رسميًا كشف خلاله عن قرارات جديدة تمس الطلاب والوضع الدراسي في ظل استمرار قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين اضافيين وفقا لقرار رئيس الوزراء.
وقال وزير التربية والتعليم : قررنا ان يكون المحتوى الذي سيكون الطالب مسئول عنه في صفوف النقل و الشهادات العامة (سواء المطلوب منهم مشروع او من سيؤدي الامتحان) هو ما تم تدريسه بالفعل حتى 15 مارس

وأضاف وزير التربية والتعليم : لن نحاسب على المحتوى الذي كان من المقرر أن يدرس من بعد 15 مارس 2020 
يأتي ذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليا 

وأكد أن المناهج التي كان من المقرر ان تدرس فيما بعد 15 مارس ستستكمل في العام القادم.


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