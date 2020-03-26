تعرف على موعد ووسائل إعلان قرارات وزير التعليم الجديدة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قام بإعداد بيان رسمي مدعم بالفيديو للإعلان بوضوح تفاصيل القرارات الجديدة وآخر المستجدات الخاصة بوضع الامتحانات في ظل تعليق الدراسة واخر مجهودات تفعيل منصات التعلم عن بعد.
وأوضح المصدر ، أن هذا البيان المدعم بالفيديو ، سيتم نشره بعد 8:30 مساء اليوم .
ويمكن لمن يهمه الامر متابعة هذا البيان المدعم بالفيديو خلال : الصفحة الرسمية لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك ، و الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك .
ومن المقرر أن يقوم موقع صدى البلد الاخباري بنشر تفاصيل البيان الرسمي على موقع صدى البلد ، والصفحة الرسمية لموقع صدى البلد عبر فيس بوك ، وكذلك صفحة تعليم البلد عبر فيس بوك.
وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن اليوم، الخميس، حزمة من القرارات الجديدة التي تخص الطلاب.
وقال وزير التربية وزير التربية والتعليم، في تصريحات كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القرارات الجديدة المقرر إعلانها اليوم، الخميس، للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.
جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تحسم القرارات الجديدة مصير امتحانات (الثانوية العامة - الدبلومات الفنية - صفوف النقل بالتعليم الفني - الشهادة الإعدادية - أبناؤنا في الخارج - الشهادات الدولية)
ومن المقرر أن تشمل القرارات أيضًا، شرحا تفصيليا لكيفية تعامل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور مع منصة التواصل الجديدة edmodo.
وأعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة لن تعاقب أي طالب في مصر على ظروف فرضتها عليه أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه لو كان في يد الوزارة أي خطوة من شأنها تخفيف أي عبء على الطلاب فلن تتأخر.