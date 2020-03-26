تعرف على موعد ووسائل إعلان قرارات وزير التعليم الجديدة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قام بإعداد بيان رسمي مدعم بالفيديو للإعلان بوضوح تفاصيل القرارات الجديدة وآخر المستجدات الخاصة بوضع الامتحانات في ظل تعليق الدراسة واخر مجهودات تفعيل منصات التعلم عن بعد.





وأوضح المصدر ، أن هذا البيان المدعم بالفيديو ، سيتم نشره بعد 8:30 مساء اليوم .





ويمكن لمن يهمه الامر متابعة هذا البيان المدعم بالفيديو خلال : الصفحة الرسمية لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك ، و الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك .





ومن المقرر أن يقوم موقع صدى البلد الاخباري بنشر تفاصيل البيان الرسمي على موقع صدى البلد ، والصفحة الرسمية لموقع صدى البلد عبر فيس بوك ، وكذلك صفحة تعليم البلد عبر فيس بوك.



