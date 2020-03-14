بعد شائعة تعليق الدراسة.. 4 طرق للوصول لـ أخبار وزارة التربية والتعليم الموثوق فيها





وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن متابعة كافة الاخبار والبيانات الرسمية عبر الوسائل الشرعية السابق ذكرها من خلال الروابط التالية :

















كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي قرارات مصيرية حاسمة تخص التعليم في مصر يتم كذلك بثها على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر فيس بوك ، والتي يمكن متابعتها من خلال الضغط هنا





جدير بالذكر أن تعليق الدراسة في مصر هي شائعة كانت قد انتشرت خلال الساعات الأخيرة مثل النار في الهشيم عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعا وجعل المصريون يتساءلون عن مدى صحة هذا الخبر من عدمه .





ومن جانبه نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مرارا و تكرارا صحة هذا الكلام جملة وتفصيلا.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الأخبار والقرارات الرسمية الصحيحة الموثوق فيها ، هي التي تعلن فقط في بيان رسمي واضح على على موقع وزارة التربية والتعليم ، أو على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أو عبر الحساب الرسمي الوحيد الخاص بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على فيس بوك.