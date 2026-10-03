قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تبني قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. ومصر ترفض ولن تسمح
حضن أبوي.. محمد صلاح يحتفل بلحظة دافئة مع نجله ليل
مرفوض.. أحمد موسى: إسرائيل وإثيوبيا عايزين ياخدوا جزء من الصومال لإنشاء ميناء على البحر الأحمر
أحمد موسى: مصر وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع إريتريا.. وتدعم السودان دولة واحدة دون تقسيم
لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود
ضبط عامل ادعى العثور على مقبرة أثرية في أسوان
الجيش اليمني: تحييد 700 حوثي وتدمير 170 آلية خلال 257 عملية
الرئيس السيسي في قمة "النيباد": التنمية الحقيقية تصنع بإرادة أفريقية وموارد ذاتية
ضبط المتهم بمحاولة سرقة أسلاك كاميرات المراقبة من أعلى كوبري مشاة بالسلام
أحمد موسى: العلمين الجديدة نموذج للتنمية ومدينة سياحية تكنولوجية تعمل طوال العام
أحمد موسى: مصر تتحدث دائما عن التنمية ونساعد الأشقاء في أفريقيا
أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحدث بلغة السلام وتغليب الحلول السلمية للنزاعات في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أحمد الوكيل: خطة عمل اتحاد الغرف الأفريقية 2027 تستهدف تحويل التكامل الاقتصادي إلى تجارة واستثمارات ومشروعات حقيقية

أحمد الوكيل:
أحمد الوكيل:
أ ش أ

 أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن خطة عمل الاتحاد لعام 2027 تستهدف الانتقال من المبادرات والفعاليات إلى آليات تنفيذية ونتائج اقتصادية قابلة للقياس، بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات وخلق شراكات ومشروعات جديدة بين القطاع الخاص في مختلف دول القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الأفريقية برئاسة أحمد الوكيل، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء وممثلي الغرف الأفريقية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية.

كما شارك في الاجتماع من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كل من عمرو أبو العيون، رئيس غرفة أسيوط التجارية، ومحمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية.

وأكد الوكيل أن القطاع الخاص الإفريقي يمتلك دورًا محوريًا في تحويل فرص التكامل الاقتصادي بالقارة إلى حركة تجارة واستثمار فعلية، مشددًا على ضرورة أن تنعكس المبادرات التي يطلقها الاتحاد في صورة مشروعات وشراكات حقيقية تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص العمل وتدعم تنافسية الاقتصادات الإفريقية.

وأضاف أن الاتحاد سيعمل خلال المرحلة المقبلة على توظيف شبكة الغرف الإفريقية وشراكاته الإقليمية والدولية لربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية ومصادر التمويل والتكنولوجيا والأسواق، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي الأفريقي والاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA».

من جانبه، استعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الإفريقية، أمام مجلس الإدارة خطة عمل الاتحاد لعام 2027، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، وزيادة التجارة البينية، وجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، وتسريع التحول الرقمي، وتنمية الموارد البشرية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عز أن الخطة تنطلق من دعم أطر التكامل الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA»، وتتضمن العمل على إزالة الحواجز أمام التجارة البينية، وتحديد المنتجات ذات الفرص التجارية الواعدة، وإنشاء منصات رقمية ومكاتب للعناية الواجبة عبر الفروع الإقليمية لتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف تعزيز التعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» والاستفادة من آليات التعامل بالعملات المحلية، إلى جانب تنظيم منتديات أعمال وحوارات للسياسات بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والحكومات الوطنية، والعمل على تكرار نموذج «منتدى العلمين».

وأضاف عز أن الاتحاد سيعمل على تفعيل الغرف الثنائية القائمة مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربي والصين واليابان وكوريا وتركيا، إلى جانب السعي لإنشاء غرف ثنائية جديدة مع ميركوسور ورابطة التجارة الحرة الأوروبية «EFTA» والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بما يفتح أسواقًا وفرصًا استثمارية جديدة أمام مجتمع الأعمال الإفريقي.

وأوضح أن الخطة تتضمن كذلك الاستفادة من تجربة منصة «حافز – HAFEZ» المصرية على المستوى الإفريقي، بما يتيح تجميع فرص المنح والضمانات والقروض الميسرة والمساعدات الفنية المقدمة من المؤسسات التنموية والبنوك والصناديق، وتيسير وصول الشركات الأفريقية إلى مصادر التمويل.

وأكد أن جذب الاستثمار يمثل محورًا رئيسيًا في خطة 2027 من خلال إعداد دراسات وأوراق عمل حول المزايا التنافسية لإفريقيا ودول القارة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية من خلال التصنيع، وتطوير تجمعات قطاعية إفريقية وسلاسل إمداد متكاملة، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية.

وأضاف أن الخطة تستهدف دعم مشروعات الربط اللوجستي بين دول القارة من خلال الموانئ والطرق العابرة للحدود والسكك الحديدية والنقل النهري، بما يسهم في خفض تكاليف الشحن، إلى جانب تشجيع الانضمام إلى نظام النقل الدولي البري «TIR» والتوسع في استخدامه على مستوى القارة.

وأشار عز إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المملوكة للشباب والنساء، تمثل أحد المحاور الرئيسية للخطة، من خلال برامج للتأهيل للتصدير وبناء القدرات وربط الشركات المحلية بالتجمعات الاقتصادية الإقليمية وسلاسل القيمة العالمية.

وأوضح أن خطة العمل تتضمن برنامجًا زمنيًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس، حيث يستهدف الربع الأول من 2027 تفعيل الفروع الإقليمية والغرف الثنائية وإعداد أوراق موقف للقطاع الخاص على المستوى القاري، مع استهداف اعتمادها من 80% من الغرف الإقليمية الأعضاء.

وأضاف أن الربع الثاني يستهدف تدريب أكثر من ألف شركة تعمل في التجارة عبر الحدود على نظم الشهادات الإلكترونية، إلى جانب تقديم مقترحات للجهات المانحة، فيما يشهد الربع الثالث تنظيم قمم قارية للتوفيق بين الشركات والاستثمارات وقياس حجم الاستثمارات الناتجة عنها، وصولًا خلال الربع الأخير إلى تطوير أطر الحوكمة والامتثال القانوني وتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالفروع الإقليمية.

أحمد الوكيل الغرف الإفريقية الصناعة والزراعة عمل الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أفشة

35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي

كارثة صحية.. تفقد الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يؤثر على صحتك

كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة

رضا سليم

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

أسعار البيض

بعد تحركات وزارة الزراعة.. مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

ترشيحاتنا

بيت الله الحرام

اطلع عليه الآن.. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدم «دليل العمرة» لزوار بيت الله الحرام

حرق قش الأرز

بعد تكرار سلوك حرق قش الأرز .. الأزهر للفتوى: حرام شرعا وإفساد في الأرض

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية: الإيمان هو المحرِّك الذي دفع المسلمين إلى تحصين مجتمعهم في مواجهة الأخطار

بالصور

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

زيادة الأملاح
زيادة الأملاح
زيادة الأملاح

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

فيديو

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

فيديو

بيكسر الزجاج.. فيديو لشاب يرشق الحافلات والسيارات بالحجارة ويثير ذعر الركاب

الفريق عبدرب النبى حافظ

الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد