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تعليم

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

الخميس 26/مارس/2020 - 09:27 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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ياسمين بدوى

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ قليل ، بيانا رسميًا كشف خلاله عن قرارات جديدة تمس الطلاب والوضع الدراسي في ظل استمرار قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين اضافيين وفقا لقرار رئيس الوزراء.

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وقال وزير التربية والتعليم : إن التعليم الفنى تم له تخصيص قناة مصر التعليمية على تردد 11747 رأسى على النايل سات  وقناة أخرى على اليوتيوب وسوف يتم الاعلان عنها عبر موقع الوزارة


مضيفا أن سنوات النقل فى مدارس التعليم الفنى بداية من يوم السبت 18 ابريل حتى الخميس 23 ابريل سيتم تكليف طلابها باجراء انشطة تعليمية تشمل ابحاثا ومشروعات ودراسات تكميلية بالتعاون مع مدارسهم عن طريق القنوات التعليمية

 

قررنا ان يكون المحتوى الذي سيكون الطالب مسئولا عنه في صفوف النقل والشهادات العامة (سواء المطلوب منهم مشروع او من سيؤدي الامتحان) هو ما تم تدريسه بالفعل حتى 15 مارس.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم : لن نحاسب على المحتوى الذي كان من المقرر أن يدرس من بعد 15 مارس 2020 يأتي ذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليا.

 

وأكد أن المناهج التي كان من المقرر ان تدرس فيما بعد 15 مارس ستستكمل في العام القادم.

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