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رياضة

رضا عبد العال يفتح النار على أمير مرتضى مجددًا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:20 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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محمد رشاد
فتح رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، النار على أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الفريق الكروي بالقلعة البيضاء.

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أمير مرتضى لم ينجح فى إدارة فريق الكرة داخل نادي الزمالك بسبب عدم نجاحه فى السيطرة على اللاعبين، والدليل خروج طارق حامد وجنش للمطالبة بالمستحقات المتأخرة فى وسائل الإعلام".
 
وأضاف: "أمير لن يعمل فى أى مكان بخلاف نادى الزمالك، ومرتضى منصور لا يستطيع إقالته من القلعة البيضاء لأنه ابنه، وأين إسماعيل يوسف من فريق الكرة؟".
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