AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالصور.. عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:27 ص
عمرو يوسف
عمرو يوسف
Advertisements
محمد نحلة
خضع النجم عمرو يوسف إلى جلسة تصوير جديدة في الجونة  من تصوير  هادي كرم، وظهر بإطلالة صيفية رائعة. 

وأعلن  عمرو يوسف مؤخرا قبوله تحدي كوكبة من الفنانين، فى إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم "تحدى الخير"، مؤكدا أنه سيتكفل بـ100 أسرة الشهر المقبل.

يذكر أن عمرو يوسف قام مؤخرا بتصوير جزء كبير من مسلسل « خالد بن الوليد» الذي تأجل عرضه للعام القادم ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم يوسف شعبان وبيومي فؤاد وسوسن بدر ورانيا محمود ياسين. المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.
بالصور.. عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة
بالصور.. عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة
بالصور.. عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة
بالصور.. عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة
بالصور.. عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| 20 وجها جديدا بـ مسلسل خالد بن الوليد

انضمام 20 موهبة شابة لمسلسل «سيف الله»

خروج مسلسل خالد بن الوليد من سباق دراما رمضان المقبل.. تفاصيل

عمرو يوسف وكندة علوش مع عائلتها في باريس

خروج مبكر .. قائمة المغادرين لدراما رمضان 2020

منها خالد بن الوليد وحتى لا يطير الدخان.. مسلسلات خرجت من موسم رمضان 2020

ترشيحاتنا

أخيرا.. فرنسا توافق على استخدام "الكلوروكين" لعلاج فيروس كورونا

وزير التربية والتعليم: إعفاء طلاب 2 ثانوي من الامتحان التجريبى

شاهد.. حريق داخل نادى الزمالك.. وقوات الإطفاء تنقذ الموقف

تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في افريقيا

الحماية المدنية بـ الجيزة تنقذ أهالي الوراق من كارثة.. شاهد

ليلة دامية في الظلام والسكون التام .. تفاصيل 6 ساعات لحادث الدائرى الاقليمى بكمين الحظر في الجيزة..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد