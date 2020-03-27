بالصور.. عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة

خضع النجم عمرو يوسف إلى جلسة تصوير جديدة في الجونة من تصوير هادي كرم، وظهر بإطلالة صيفية رائعة.





وأعلن عمرو يوسف مؤخرا قبوله تحدي كوكبة من الفنانين، فى إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم "تحدى الخير"، مؤكدا أنه سيتكفل بـ100 أسرة الشهر المقبل.



