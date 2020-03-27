بالصور.. عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة

خضع النجم عمرو يوسف إلى جلسة تصوير جديدة في الجونة من تصوير هادي كرم، وظهر بإطلالة صيفية رائعة.
وأعلن عمرو يوسف مؤخرا قبوله تحدي كوكبة من الفنانين، فى إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم "تحدى الخير"، مؤكدا أنه سيتكفل بـ100 أسرة الشهر المقبل.
يذكر أن عمرو يوسف قام مؤخرا بتصوير جزء كبير من مسلسل « خالد بن الوليد» الذي تأجل عرضه للعام القادم ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم يوسف شعبان وبيومي فؤاد وسوسن بدر ورانيا محمود ياسين. المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.