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أخبار البلد

البابا تواضروس: الله قادر أن يرفع هذه الأزمة عن العالم كله

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:37 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية موجها كلامه إلى الله "عالمين أنك القادر أن ترفع هذه الضيقة الشديدة وهذه الأزمة عن العالم كله" .

وأضاف البابا تواضروس الثاني - عبر رسالة نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - ليس لنا سواك يارب وليس لنا ما نعتمد عليه إلا أنت. 

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الصلاة التى دعا إليها من أجل أن يرحم العالم ويتحنن على الخليقة بعد إنتشار وباء كورونا في بلدان العالم.

وتلى قداسة البابا تواضروس في بداية الصلاة المزمور الـ26 "الرب نوري وخلاصي" والمزمور الـ90 "الساكن في عون العلي" ، ثم أعقبها صلاة من القلب لاستعطاف الله على جنس البشر ومقدما الشكر لله على كل حال وفي كل حال ومن أجل حال، مؤكدا أن الانسان ضعيف ولكن ليس للبشرية سوى الله حتى يرفع هذه المحنة الكبيرة.

وطالب البابا تواضروس خلال الصلاة ان يحرس الله بلادنا مصر وكل العالم والكنيسة والأديرة في كل مكان من كل شر، كما صلى من اجل المرضى وكل من في شدة والمتضايقين والذين ليس لهم أحد أن يذكرهم.
البابا تواضروس: الله قادر أن يرفع هذه الأزمة عن العالم كله
البابا تواضروس: الله قادر أن يرفع هذه الأزمة عن العالم كله
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