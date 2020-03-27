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أخبار العالم

الشرطة السعودية تعتقل وافدا تركيا تباهى بخرق حظر التجول .. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ألقت قوات الأمن السعودي، مساء أمس الخميس، القبض على وافد تركي  بعد أن انتشر له فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتباهي بخرق حظر التجول في منطقة عسير، والذي فرضته المملكة في جميع محافظتها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 


وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد القحطاني، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن القبض عليه وهو مقيم من الجنسية التركية في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية".


وشددت السعودية إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وذلك مع وصول عدد المصابين إلى أكثر 900 شخص.


ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ حيث صدر الأمر بمنع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى، ومنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية. حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.




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