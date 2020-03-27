حكاية أثر.. بيت زينب خاتون من خادمة إلى أميرة

نموذجًا للعمارة المملوكية، هكذا يكون بيت زينب خاتون، الذي يقع خلف الجامع الأزهر بالقاهرة، وبسبب جمال التصميم وروعة البناء جعله مقصدًا لتصوير الأفلام السينمائية والمسلسلات التيليفزيونية.





فمدخل البيت صمم بحيث لا يمكن للضيف رؤية من بالداخل وهو ما أطلق عليه في العمارة الإسلامية "المدخل المنكسر"، وفور أن تمر من المدخل إلى داخل البيت ستجد نفسك في حوش كبير يحيط بأركان البيت الأربعة وهو ما اصطلح على تسميته في العمارة الإسلامية بـ "صحن البيت".





وزينب خاتون هي إحدى خادمات محمد بك الألفي، أعتقها الألفي بك فتحررت وتزوجت أميرًا يدعى "الشريف حمزة الخربوطلي"، وأصبحت أميرة مثله بل وأضيف لقبًا إلى اسمها وهو خاتون أي المرأة الشريفة الجليلة، لذا أصبح اسمها زينب خاتون، واشترى لها زوجها منزل شقراء هانم حفيدة السلطان الناصر حسن بن قلاوون وسمي المنزل باسمها "منزل زينب خاتون" وكانت آخر من سكن هذا البيت قبل أن يضم إلى وزارة الأوقاف المصرية والتي قامت بتأجيره للعديد من الشخصيات، والتي كان منها قائد عسكري بريطاني يسمى بالجنرال "دوين" إبان فترة الاحتلال البريطاني لمصر في عام 1942، والذي قام ببناء النافورة داخل الصحن الرئيسي للمنزل أثناء استئجاره له.





ويقع منزل زينب خاتون في قلب القاهرة القديمة عند تقاطع عطفة الأزهري مع زقاق العنبة خلف الجامع الأزهر، ووسط مجموعه رائعة من الآثار الإسلامية، ويرجع تاريخ إنشاء البيت إلى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي، ويعد منزل زينب خاتون أحد الأمثلة البارزة لمنازل العصر المملوكي، وذلك لما فيه من إبداع فني يمثل هذا العصر من حيث التخطيط الذي يتناسب مع طبيعة سكان المنزل من طبقة الحكام والأمراء في هذه الفترة، ويحتوي المنزل على عناصر معمارية وزخرفية مختلفة من شبابيك ومشربيات وأسقف خشبية وكوابيل مزخرفة ومذهبة وأرضيات رخامية وغيرها.





وأول ما أنشئ هذا القصر كان ملكًا للأميرة "شقراء هانم" حفيدة السلطان الناصر حسن بن قلاوون أحد سلاطين المماليك، وظل يتوارث من قبل أبنائها حتى دخول العثمانيين إلى مصر عام 1517، ثم اشترى الأمير "الشريف حمزة الخربوطلي" المنزل وقام بإهدائه إلى زوجته الأميرة زينب التي كانت إحدى خادمات الأمير المملوكي "محمد بك الألفي" والتي كان قد قام بعتقها قبل ذلك، وأضيف إلى اسمها لقب "خاتون" أي "الشريفة الجليلة"، فأصبحت "زينب خاتون"، وسمي البيت على اسمها منذ ذلك الحين، وكان لزينب خاتون دورًا وطنيًّا مهمًا في النضال ضد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، حيث كانت تؤوي الفدائيين والجرحى الذين يلجؤون إلى البيت عندما يطاردهم الفرنسيون، وقد عثر في البيت على 27 جثة دفنت في سرداب تحت الأرض، يعتقد أنها جثث الجرحى الذين كانت زينب خاتون تؤويهم داخل بيتها.





وفي سنة 1953 قامت وزارة الأوقاف بتأجيره مرة ثانية لوزارة الشئون الاجتماعية، فاستخدم كمشغل لتعليم الفتيات فن التطريز والحياكة، وظل المنزل على هذا الحال حتى أواخر سنة 1981م حيث حدثت فيه تصدعات خطيرة أدت إلى تشققات طولية وعرضية بالجدران، مما استلزم إخلاءه وترميمه، وجاء مشروع ترميم المنزل في إطار خطة قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار لتعيد للمنزل رونقه وبهاءه كما كان وقت الإنشاء، وشارك في تنفيذ المشروع عشرات من خبراء المجلس من أثريين ومهندسين ومرممين وحرفيين والذين اتبعوا المنهج العلمي في مراحل العمل المختلفة سواء عند إعداد المشروع أو أثناء التنفيذ، حتى خرج العمل على هذه الصورة الرائعة التي تتناسب مع عظمة التراث المصري في العصر الإسلامي.





ويتكون منزل زينب خاتون من طابق أرضي يتوسطه صحن مكشوف وطابقين علويين، ويشمل الطابق الأرضي على واجهة رئيسية في الناحية الجنوبية، بها مدخل رئيسي منخفض يؤدي إلى ممر منكسر الزوايا، وعلى يمينه مكان الطاحونة الخاصة بالمنزل والمطل على صحن مربع الشكل، وفي ضلعه الشرقي باب يؤدي إلى القاعة أو المندرة الخاصة بالنساء "الحرملك"، وفي الطرف الشمالي من نفس الجهة باب يوصل إلى السلم المؤدي إلى الطابق العلوي الأول حيث القاعة الرئيسية الكبرى. وفي الجهة الغربية باب يوصل عبر سلم صاعد إلى القاعة الصغرى وملحقاتها، وفي الجهة الشمالية بابان صغيران يستخدمان لتخزين متعلقات المنزل، وفي جهته الجنوبية سلم يفضي إلى المقعد الصيفي، ويشتمل هذا الطابق على مقعد صيفي مستطيل يشرف على الصحن ببائكة ذات عقدين يتوسطهما عمود رخامي، وبه عدة دواليب حائطية ذات دلف خشبية لحفظ حاجيات صاحب المنزل، في ضلعه الشرقي باب يفضي إلى خزانه نومية أعلى جدرانها شريط كتابي يتوسطه رنك الكأس، وهو الشارة الرسمية لوظيفة الساقي في العصر المملوكي.





أما القاعة الكبرى في هذا الطابق فهي عبارة عن مساحة مستطيلة يغطيها سقف خشبي مزين بمربعات ومستطيلات ذات زخارف نباتية عثمانية الطراز، تتكون من تفريعات وأوراق وزهريات مملوءة بالورود تتوسطها قاعة فرشت أرضيتها برخام ملون دقيق، ويكتنفها من الناحيتين الشمالية والجنوبية إيوانان، فرشت أرضية كل منهما ببلاطات من الحجر المعصراني المستطيل، في الشمالي منها عدة دواليب حائطية ذات دلف خشبية.





وفي الناحية الجنوبية صدر خشبي مقرنص كان في أسفله سلسبيل رخامي لتبريد الماء، وتشرف القاعة الكبرى على الصحن بمشربية من خشب الخرط الميمون الدقيق ذات أشكال هندسية وكتابات قرآنية.





وتأتي القاعة الصغرى في الضلع الشمالي من القاعة الكبرى، وهي عبارة عن مستطيل تتوسطه قاعة يكتنفها ايوانان صغيران، وتشرف هذه القاعة على الصحن بمشربيات من خشب الخرط الميموني تعلوها نوافذ من الجص المعشق بالزجاج الملون في عناصر نباتية وهندسية وأشكال زهريات، وفضلا عن كتابات عربية أهمها البسملة، في الضلع الشمالي لهذه القاعة باب يوصل إلى الحمام الخاص بها وبملحقاتها.





أما الطابق العلوي الثاني فيحتوي على قاعة صغيرة وغرفة ملحقة بها ذات مستويين بها دورة مياه ومطبخ صغير وممر يربط بينهما جميعا، ويشرف هذا الطابق على الصحن بشباكين أولهما من الخرط الميموني تزينه زهرية، والشباك الثاني من الجص المعشق بالزجاج الملون تزينه زهرية أخرى تخرج منها فروع نباتية بالغة الدقة والإبداع، ويعلو هذا الطابق سطح المنزل ويضم شخشختين إحداهما فوق القاعة الكبرى والأخرى فوق القاعة الصغرى، وقد فتح المنزل أبوابه للنشاطات الثقافية والفنية، فضلا عن استقبال عدد كبير من السائحين ومحبي الآثار الإسلامية.





والهدف من تصميم البيت بهذا الشكل هو ضمان وصول الضوء والهواء لواجهات البيت وما تحويه من حجرات، وبيت زينب خاتون يتطابق في هذه السمة مع البيوت الأخرى في القاهرة الفاطمية مثل بيت الهراوي والذي تم بناؤه عام 1486، نفس العام الذي تم فيه بناء زينب خاتون بل ومواجه له أيضًا، وكذلك بيت السحيمي الذي تم بناؤه عام 1648، مما يدل على أن الصحن كان سمة أساسية لعمارة البيوت في العصرين المملوكي والعثماني.ودون التطرق إلي باقي عمارة المنزل لكن هنا نشير إلى إحدى غرف الأميرة وهي الركن الخاص بالولادة في الطابق الثالث حيث تتميز تلك الغرفة بالزجاج الملون المتقن الصنع الذي يضيء الغرفة بألوان مختلفة حين يسقط ضوء الشمس عليه.





وعلى الجانب الأيسر من الحجرة، يوجد باب يؤدي إلى «صندلة»، والأخيرة تشتمل على سرير علوي كانت تمكث فيه السيدة بعد الولادة، فبعد أن تلد السيدة، كانت تصعد إلى الصندلة ولا تترك الغرفة إلا بعد مرور أربعين يومًا، ولذلك حكمة طبية وهي أن مناعة الطفل تكون ضعيفة في الأربعين يوما الأولى، ولذا كانت الصندلة تعمل على عزل الجنين والأم عن أي مسببات قد تضر بصحة أي منهما.