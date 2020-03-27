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فن

في عيد ميلاد باسكال مشعلاني ..عمرها الحقيقي وسيجارة وضعتها في موقف محرج

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:18 ص
باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
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شروق ابراهيم

تعود الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لجيل المطربات الذهبي في لبنان اللاتي احترفن الغناء في فترة التسعينات وحققن انتشارا واسعا بدون قنوات فضائية او يوتيوب، بل عبر شرائط الكاسيت. 

وتكمل اليوم باسكال مشعلاني عامها الـ51 فهي من مواليد 27 مارس 1969 بمدينة جونيه بـ لبنان.

باسكال مشعلاني تعد من الفنانات قليلة الظهور اعلاميا وايضًا تحرص بقدر الامكان الابتعاد عن كل ما قد يثير الجدل ويضعها في مأزق لذلك. 

طلبت الفنانة اللبنانية من المخرج اللبناني جو بو عيد حذف من كليب اغنيتها "احلام البنات" مشهد تتناول فيه السيجارة، بالاضافة لعدد من المشاهد العنيفة.

وهذه التعديلات تسببت انذاك في تأجيل طرح كليب اغنية "احلام بنات" لان باسكال مشعلاني فضلت ان تطل على جمهورها كما اعتادت منذ بداية مشوارها الفني في لوك واسلوب بعيدا عن الاثارة.  

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