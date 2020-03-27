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فن

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:24 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلق فيه على منعها من الظهور الإعلامي بعد ازمتها الأخيرة بعد تصريحاتها عن أصحاب السمنة.


نشرت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد سلسلة من الأزمات مرت بها على مدار الأشهر الماضية.


أعلن النجم العالمي جاستن تمبرليك عن هروبه هو وزوجته الامريكية جيسيكا بيل لاحد المناطق الثلجية مع ابنهما سايلس، البالغ من العمر 4 سنوات، من اجل القيام بعزل منزلي خوفًا من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.



أفادت عدد من وسائل الاعلام الاجنبية وفاة الممثل الامريكي الشهير مارك بلوم عن عمر يناهز الـ69 عاما بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد نتيجة مضاعفات شديدة.



كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي أنها تعرضت لمحاولات نصب من أحد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بقيام أحدهم بإقناعها بأن السحر والدجل سينهيان مسيرتها الفنية.


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