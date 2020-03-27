هروب جاستن تمبرليك وزوجته جيسكيا بيل بسبب كورونا

أعلن النجم العالمي جاستن تمبرليك عن هروبه هو وزوجته الامريكية جيسيكا بيل لاحد المناطق الثلجية مع ابنهما سايلس، البالغ من العمر 4 سنوات، من اجل القيام بعزل منزلي خوفًا من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونشر جاستن تمبرليك صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها من وسط الثلوج وعلق قائلا :" هنا عزلا اجتماعيًا مع العائلة والكثيرين ..آمل أن تظلوا في أمان وصحة نحن بحاجة إلى التماسك معًا والبحث عن بعضنا البعض خلال هذه الفترة الجنونية".
وحققت الصورة الآلاف من الإعجابات بعد ساعات من نشرها ،فيما تمنى جمهور المغني الشهير السلامة لها ولعائلته.
وكان جاستن تمبرليك ضمن أوائل النجوم العالميين الذين اعلنوا عن تبرعهم من اجل مساعدة الاشخاص المتضررين من خسائر فيروس كورونا المستجد.
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Out here social distancing with the fam and a lot of these 🌲🌲🌲 I hope you guys are staying safe and healthy. We need to stick together and look out for each other during this crazy time. Go through my stories for some ways you can support your local communities. While there's a lot of chaos and confusion right now, there's also a lot of good and so many ways to help. 🙏🏼 Spread the word @feedingamerica @americanredcross @savethechildren @wckitchen