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فن

هروب جاستن تمبرليك وزوجته جيسكيا بيل بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:30 ص
جاستن تمبرليك وزوجته
جاستن تمبرليك وزوجته جيسكيا بيل
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شروق ابراهيم
أعلن النجم العالمي جاستن تمبرليك عن هروبه هو وزوجته الامريكية جيسيكا بيل لاحد المناطق الثلجية مع ابنهما سايلس، البالغ من العمر 4 سنوات، من اجل القيام بعزل منزلي خوفًا من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر جاستن تمبرليك صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها من وسط الثلوج وعلق قائلا :"  هنا عزلا اجتماعيًا مع العائلة والكثيرين ..آمل أن تظلوا في أمان وصحة نحن بحاجة إلى التماسك معًا والبحث عن بعضنا البعض خلال هذه الفترة الجنونية".

وحققت الصورة الآلاف من الإعجابات بعد ساعات من نشرها ،فيما تمنى جمهور المغني الشهير السلامة لها ولعائلته.

وكان جاستن تمبرليك ضمن أوائل النجوم العالميين الذين اعلنوا عن تبرعهم من اجل مساعدة الاشخاص المتضررين من خسائر فيروس كورونا المستجد.
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