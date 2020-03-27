دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلق فيه على منعها من الظهور الإعلامي بعد ازمتها الأخيرة بعد تصريحاتها عن أصحاب السمنة.
ودخلت ريهام سعيد في نوبة من البكاء أثناء حديثها مؤكده أنها لا تعرف سبب منعها الحقيقى ومن المتسبب الأول في هذا القرار.
وقالت : قرار العودة من عدمها أصبح أمر لا يهمها لأنها تشعر بحالة التعنت وإذا عادت إلى الظهور الإعلامي تشعر بحالة من التربص وبالتالى قد يصيبها مكروها أكبر يقضي عليها.
وقررت ريهام في نهاية الفيديو ان تتجه إلى التمثيل وتركز فيه بشكل أكبر خاصة أنها دفعة الفنانة انجي المقدم ويمكن أن تقدم أدوارا مختلفة .
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