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فن

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:51 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلق فيه على منعها من الظهور الإعلامي بعد ازمتها الأخيرة بعد تصريحاتها عن أصحاب السمنة. 


ودخلت ريهام سعيد في نوبة من البكاء أثناء حديثها مؤكده أنها لا تعرف سبب منعها الحقيقى ومن المتسبب الأول في هذا القرار. 




وقالت : قرار العودة من عدمها أصبح أمر لا يهمها لأنها تشعر بحالة التعنت وإذا عادت إلى الظهور الإعلامي تشعر بحالة من التربص وبالتالى قد يصيبها مكروها أكبر يقضي عليها. 



وقررت ريهام في نهاية الفيديو ان تتجه إلى التمثيل وتركز فيه بشكل أكبر خاصة أنها دفعة الفنانة انجي المقدم ويمكن أن تقدم أدوارا مختلفة . 

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الذي اوقفها سنه بتهمة الاساءه لأصحاب الاوزان الثقيله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏ #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #محمد_هنيدي #احمد_العوضي #احمد_السقا #هنا_شيحة #انغام #ياسمين_صبري #انجي_المقدم #كورونا_فايروس

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