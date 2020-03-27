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فن

بعد أزمات متكررة مع الفنان السوري .. زوجة قصي خولي في أحدث ظهور: مصدومة

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:16 ص
قصي خولي وزوجته
قصي خولي وزوجته
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شروق ابراهيم
نشرت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد سلسلة من الأزمات مرت بها على مدار الأشهر الماضية.

وظهرت مديحة الحمداني في الصورة عابسة وعلقت :"بتعرفوا توا وين انتبهت معظم صوري حاطة يدي على خدي ومصدومة". 

ما زال الفنان السوري قصي خولي يلتزم الصمت ويرفض التعليق على ما تدلي به زوجته التونسية مديحة الحمداني حول خلافاتهما وتخليه عنها خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع ابنهما " فارس". 

وقام قصي خولي بتصرف غريب ردًا على مديحة الحمداني بوضع صورة لها وهو يحتضن نجله على صورة "بروفايل" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي انستجرام لكي يضع حد لتلك الاتهامات بأنه لا يعتني بأبنه ويرفض الإنفاق عليه. 

قالت مديحة الحمداني في تصريحات لأحد المجلات العربية انها اصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما. 

وأشارت  إلى أن قصي خولي رفض منح طفله الجنسية الامريكية واشترط عليها الحصول على احد الاوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.
بعد أزمات متكررة مع الفنان السوري .. زوجة قصي خولي في أحدث ظهور: مصدومة
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