شاهد.. شوارع طور سيناء تخلو من المارة

بدت شوارع مدينة طور سيناء خالية من المارة فارغة من كل شئ بعد إغلاق المحلات والمطاعم والكافتيريات وتوقف جميع الانشطة باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز .









وفي اليوم الثاني لحظر التجوال، انخفضت اسعار الخضراوات والفاكهة عن امس لعدم اقبال المواطنين علي الشراء









وشهدت مدينة طور سيناء زحاما وإقبالا علي الشراء في شوادر الخضراوات والفاكهة تحسبا لعدم إحضار الخضراوات والفاكهة من سوق العبور بسبب حظر التجوال .









وقالت ليلي فراج مواطنة من طور سيناء إن سبب ارتفاع الاسعار تكالب المواطنين علي الشراء واستغلال البائعين لذلك.









من جانبه اكد سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء إن جميع السلع موجودة ومتوفرة ويوجد مراقبة علي الاسعار وجميع المخابز تعمل بكامل طاقتها .









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