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محافظات

بعد أول ليلة حظر.. زحام بالشوادر وتكالب على شراء السلع في طور سيناء

الخميس 26/مارس/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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ايمن محمد
عادت الحياة لطبيعتها بعد أول ليلة حظر تجول بجنوب سيناء وخرج المواطنين للشراء من المحلات  والشوادر، تخوفا من يومي الإغلاق الجمعة والسبت.

وقد ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في العاصمة طور سيناء ووصل سعر الليمون لـ 25 جنيهًا وتراوحت اسعار الفاكهة  من 10 الي 20 جنيهًا للكيلو جرام .

 وقد شهدت الشوارع تكدس وزحام في حركة المرور بسبب اقبال المواطنين علي الشراء، واختفت الأسماك من الشوادر ومحلات الأسماك بسبب غلق الصيد وارتفعت أسعار اللحوم والفراخ .

وشكت زينب عواد من سكان طور سيناء من ارتفاع أسعار كل السلع  والمواد التموينية  لعدم وجود رقابة في الأسعار وخاصة بعد فرض حظر التجول.

 وقال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء إن جميع السلع متوفرة  ويوجد مخزون استراتيجي كبير  ولا داعي لخوف المواطنين .
 
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بعد أول ليلة حظر.. زحام بالشوادر وتكالب على شراء السلع في طور سيناء
بعد أول ليلة حظر.. زحام بالشوادر وتكالب على شراء السلع في طور سيناء
بعد أول ليلة حظر.. زحام بالشوادر وتكالب على شراء السلع في طور سيناء
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