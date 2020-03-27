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أخبار البلد

شاهد.. أنغام الموسيقى الراقية تثلج قلوب سكان مدينتى والرحاب وقت الحظر

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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جاء حظر التجوال بشكل مختلف تماما فى الرحاب حيث استمتع السكان بساعات الحظر على انغام الموسيقى الراقية من جيرانهم.

وذكرت صفحة سكان الرحاب ان العازف يوسف فوزى وايهاب فوزى بمجموعة 123 بالرحاب قد امتعا السكان.

وجاءت تعليقات سكان الرحاب مرحبة بهذا الاسلوب الراق فى ظل هذة الظروف فما اجمل ان يتم قضاء ليلتهم على انغام الجيتار والساكس والبيانو .

هذا المشهد الراقي تكرر فى مشروعات هشام طلعت مصطفى المختلفة، ففى مدينتى ايضا  قام السكان  بالعزف على آلات الكمان والبيانو من (البلكونات)، كنوع من كسر الملل ومحاولة راقية لقضاء الوقت فى ظل ظروف حظر التجوال الوقائى ضد مرض كورونا المستجد.
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