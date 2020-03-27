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توك شو

استرداد مصروفات المدارس الخاصة.. بشرى للأهالي من وزير التعليم.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:18 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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حمزة شعيب
طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، المواطنين بشأن استرداد المصروفات التي دفعوها، مؤكدا:"الموضوع قيد البحث والوزارة ستتدخل بشكل رسمي لحل الأزمة ولكن ليس قبل شهر أغسطس".

وتابع طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "48 ساعة" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"المدارس ملتزمة برد المصروفات للطلاب، لافتا إلى ان مسألة ناقش الأمر ستتم في وقت آخر وليس الآن لـ انشغال الوزارة بقضايا هامة لا يمكن تأجيلها".

وأعلن ، أنه بعد التشاور مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد تقرر اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية في "سنوات النقل في التعليم الفني" علي الفترة الدراسية حتي ١٥ مارس ٢٠٢٠ فقط .

كما قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية ، فإن امتحانات الدبلومات ستبدا في منتصف مايو القادم ، وقد تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب اعادة الطباعة لانها ملايين الأوراق ، ولذلك قررنا "إلغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي يقع بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠" وذلك اثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها على بقية الأسئلة.

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