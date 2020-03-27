مستشار رئيس الجمهورية يكشف كواليس جديدة عن تعامل الدولة مع كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ ظهور هذا المرض تعتبر ناجحة للغاية، مؤكدًا أن مصر جهزت خطتها لمواجهة كورونا مع أول ظهور للفيروس في الصين.





وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر"، مساء الجمعة، أن رئيس الجمهورية والحكومة والمؤسسات العلمية والطبية تفاعلوا مع هذه الأزمة بحكمة رشيدة تنظيمية وعلمية وإدارية؛ منوها أنه بعد ظهور المرض تم تفعيل الخطوات الفعالة كالرصد والتتبع ولحماية الوطن والمواطن.





وأشار تاج الدين، إلى أن كل هذه الخطوات تتسق مع المعايير الدولية الطبية،و الفيروس انتشر على حسب التعامل معه من طرف كل دولة.





ونوه إلى أن مصر بها تاريخ ناجح في التعامل مع الفيروسات كإنفلونزا الخنازير والطيور وغيرها، مشيدًا بالتزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذت في مصر لمواجهة المرض.





وأوضح مستشار تاج الدين ، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في الجو يقلل فرص انتشار المرض خارج الجسم.

